Deutsche Bank'tan dolar tahmini

Alman bankacılık devi Deutsche Bank, ABD tahvil getirilerinin diğer gelişmiş ülkelerden daha yüksek kalması durumunda ABD faiz oranlarındaki indirimlerin para birimi üzerinde sınırlı bir etki yaratacağını öne sürerek dolar hakkındaki yükseliş beklentisini yılın ikinci yarısına da taşıdı.

Bankanın Döviz Araştırmalarından Sorumlu Küresel Başkanı George Saravelos, yayımladığı bir notta "Dolar, gelişmiş dünyada ikinci en yüksek getirili para birimi olmaya devam edecek ve bu tarihsel olarak portföy girişlerini destekleyen bir durum" dedi.

ABD para birimi bu yıl şu ana kadar tüm G-10 para birimlerinden daha iyi performans göstererek Bloomberg Dolar Spot Endeksi'ni neredeyse yüzde 3 yükseltirken, piyasalar Fed'in ve ABD'nin ekonomik dayanıklılığını şahin bir şekilde yeniden fiyatladı.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Saravelos yayımladığı notta, ABD ekonomisinde beklenmeyen bir zayıflamanın ya da olası bir Trump yönetiminin zayıf dolar politikası lehine bir duruşunun kendi görüşüne yönelik en büyük riskleri oluşturacağını da sözlerine ekledi.

Öte yandan, İsviçre frangı ve İsveç kronunda da düşüş eğilimi gören Saravelos, AMB'nin Fed'den beş ay önce gelecek ay faiz indirimine başlayacağını kaydetti.