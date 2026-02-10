Deutsche Bank’tan Fed ve TCMB değerlendirmesi: Martta faiz indirimi olacak mı?

CNBC-e’de yayımlanan Küresel Görünüm programında Londra Temsilcisi Berfu Güven’in sorularını yanıtlayan Tarman, küresel piyasalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Piyasalarda jeopolitik riskler, yapay zeka kaynaklı balon endişeleri, küresel borç sorunu, emtia fiyatlarındaki ralli ve siyasi gelişmelerin yakından izlendiğini belirten Tarman, mevcut tabloda gelişmekte olan ülkelerin öne çıktığını ifade etti. Tarman, bu olumlu görünümü bozabilecek başlıca risklerin ABD’de resesyon ihtimali ve tahvil faizlerindeki yükseliş olabileceğini kaydetti.

Fed üç kez faiz indirimine gidebilir

ABD ekonomisine ilişkin beklentilerini de paylaşan Tarman, tarım dışı istihdam verilerinin zayıf gelmesinin beklendiğini söyledi.

Fed’e ilişkin değerlendirmesinde, Deutsche Bank’ın resmi tahmininin yıl içinde tek faiz indirimi yönünde olduğunu hatırlatan Tarman, kişisel beklentisinin daha farklı olduğunu vurguladı. Tarman, Fed’in haziran ayından başlamak üzere yıl içinde üç kez faiz indirimine gidebileceğini öngördüğünü dile getirdi.

100 baz puanlık faiz indirimi tahmini

Japonya ekonomisine de değinen Tarman, Japonya Merkez Bankası’nın daha hızlı bir normalleşme sürecine girebileceğini ve faiz artışı için yeşil ışık yakacağını ifade etti.

Türkiye’ye ilişkin beklentilerini paylaşan Tarman, TCMB’nin mart ayı Para Politikası Kurulu toplantısında 100 baz puanlık faiz indirimi yapmasını beklediklerini belirtti. Bu süreçte ramazan ayında fiyat gelişmelerinin ve şubat ayı enflasyon verisinin belirleyici olacağını sözlerine ekledi.