Yayıncılar için yeni gelir modeli: Amazon AI içerik pazarı

Amazon, yayıncıların içeriklerini yapay zeka şirketlerine satabileceği yeni bir dijital pazar yeri kurmaya hazırlanıyor. The Information’ın haberine göre şirket, bu planını sektör yöneticileriyle paylaştı.

AWS sunumlarında içerik pazarı detayı

Haberde yer alan bilgilere göre, Amazon Web Services (AWS) tarafından bu hafta düzenlenecek bir konferans öncesinde dağıtılan sunum slaytlarında söz konusu içerik pazarına yer verildi. Slaytlarda, pazar yerinin AWS’in temel yapay zeka araçları olan Bedrock ve QuickSight ile birlikte gruplandırıldığı ifade edildi.

Yayıncılar ile AI şirketleri arasında ücret pazarlığı

Yeni girişim, yayıncılar ile yapay zeka şirketleri arasında çevrimiçi içeriklerin AI modellerinin eğitimi ve kullanıcı yanıtlarının üretilmesinde nasıl kullanılacağına ilişkin müzakerelerin hız kazandığı bir döneme denk geliyor. Yayıncıların, içerik kullanım miktarı arttıkça ücretin de yükseldiği kademeli fiyatlandırma modelleri üzerinde ısrarcı olduğu belirtiliyor.

"Paylaşılacak özel bir bilgi yok"

Amazon cephesinden yapılan açıklamada, rapora ilişkin “paylaşılacak özel bir bilgi bulunmadığı” ifade edildi. Şirket sözcüsü, Amazon’un yayıncılarla uzun süredir devam eden iş ilişkilerine sahip olduğunu ve bu alanda yenilikçi çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Microsoft da benzer bir adım atmıştı

Öte yandan geçen hafta Microsoft, yayıncıların içerik kullanım şartlarını belirleyebileceği bir yapay zeka lisanslama merkezi üzerinde çalıştığını duyurmuştu. "Yayıncı İçerik Pazarı" (Publisher Content Marketplace - PCM) adı verilen bu platformun, sektör genelinde içerik lisanslama modellerini yeniden şekillendirmesi bekleniyor.