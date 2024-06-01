Dev bankalardan dolar/TL tahminleri: Yıl sonu ne kadar olacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) nette döviz alımlarıyla dolar/TL'de görülen yatay seyir ve TL'nin görece yüksek getirisi hem yabancı hem de yurt içi yatırımcılar için TL'nin cazibesini yüksek tutuyor.

Geçen yıl eylül ayından bu yana aylık bazda aralıksız değer yitiren TL, mart ayını dolar karşısında yüzde 3.5 ile Temmuz'dan bu yana en belirgin değer kaybıyla kapattıktan sonra nisan ayını yüzde 0.04 ile sınırlı bir değer kazancı ile tamamlamıştı.

Mayıs ayında da TL, dolar karşısında hemen hemen aynı seviyelerde değer kazandı. TCMB'nin mayıs ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketinde 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi 41,80 TL olarak gerçekleşti. Küresel bankalardan yıl sonu dolar tahminine ilişkin art arda açıklamalar gelmeye devam ediyor.

JP Morgan'dan yıl sonu dolar/TL tahmini

JP Morgan Türkiye'deki politika faizinin ve enflasyon oranının zirveye yaklaştığı konusundaki artan güveni vurgulayarak, dolar/TL paritesi için yıl sonu beklentisini 36'dan 35,5'e revize etti.

Banka, enflasyonun 2025 yılı sonuna kadar yüzde 25'e düşeceğinden emin olduğunu söyledi.

Banka ayrıca Türk devlet iç borçlanma senetleri (DİBS)/Devlet tahvilleri için yatırım tavsiyesini "ağırlığı artır" seviyesine yükseltti.

Bank of America: 2024 sonunda dolar/TL kurunun 38 olması öngörüyoruz

Bank of America geçtiğimiz hafta, Türkiye'nin ekonomik görünümüne ilişkin kaleme aldığı raporda dolar/TL ve enflasyon tahminlerine yer verdi.

BofA, Türk lirası ve Türk lirası cinsi tahvillerde pozisyonlanmanın genele yayılmış halde olduğunu ve TL’deki kalabalık pozisyonlanma ve enflasyondaki ataletin en önemli endişe kaynakları olarak görüldüğünü belirtti. “Yerel seçimlerden bu yana yurtiçi döviz talebi tersine döndü ve bankalarla yaptığımız görüşmelerde, satış tarafında hem bireysel yatırımcıyı hem de kurumsal şirketleri gördüklerini söylediler” denilen raporda, “TL’nin istikrara kavuşması halinde dolarizasyonun tersine dönmesi eğilimi yaz aylarında da devam edebilir. Yüksek enflasyon seviyesi göz önüne alındığında, sermaye girişleri yavaşladığında TL’de bir miktar nominal değer kaybı olabileceğini bekliyoruz” değerlendirmesi yapıldı.

BofA Dolar/TL ’nin yıl sonunda 38 seviyesinde olmasını bekliyor.

HSBC dolar/TL beklentisini paylaştı

HSBC Stratejististleri hazırladıkları 13 Mayıs tarihli notta Dolar/TL yıl sonu tahminlerini açıkladı. Dolar/TL tahminlerini TCMB'ninenflasyon tahminini ve son enflasyon beklenti anketini baz alarak güncellediklerini aktaran HSBC yetkilileri, makro ve mali değerlendirmelerinin “büyük ölçüde” değişmediğini aktardı.

HSBC söz konusu notta, dolar/TL'nin yukarı yönlü yavaş ve sınırlı hareket edeceği yönündeki görüşlerini koruduğunu ve 36,0 olan yıl sonu tahminlerini değiştirmedikleri kaydedildi.

Öte yandan, TL'nin reel olarak istikrarlı kalması durumunda dolar/TL'nin yılı 37-40 aralığında tamamlayabileceği belirtildi.