JP Morgan yıl sonu dolar/TL tahminini güncelledi: İşte doların yıl sonu fiyatına ilişkin yeni tahmin
ABD'li bankacılık devi JPMorgan, dolar/TL'de yıl sonu beklentisini revize etti. Banka daha önce 36 TL olarak açıkladığı tahminini 35,5'e düşürdü. JP Morgan Türk tahvilleri tavsiyesini ise 'Ağırlığı artır' seviyesine yükseltti
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JPMorgan Türkiye'deki politika faizinin ve enflasyon oranının zirveye yaklaştığı konusundaki artan güveni vurgulayarak, dolar/Türk lirası (TL) paritesi için yıl sonu beklentisini 36'dan 35,5'e revize etti.
Banka, enflasyonun 2025 yılı sonuna kadar yüzde 25'e düşeceğinden emin olduğunu söyledi.
Banka ayrıca Türk devlet iç borçlanma senetleri (DİBS)/Devlet tahvilleri için yatırım tavsiyesini "ağırlığı artır" seviyesine yükseltti.