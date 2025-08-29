Dev spor markası Nike işten çıkarma yapacak!

Nike, CEO Elliott Hill liderliğindeki iş dönüşüm planları kapsamında kurumsal iş gücünün yüzde 1'inden daha azını azaltmayı hedeflediğini duyurdu.

Şirket, bu adımın spor ve tüketici bağlantısını güçlendirmeyi amaçlayan bir yeniden yapılanmanın parçası olduğunu belirtti.

Nike, Haziran ayında Hill tarafından yapılan, şirketin spor dallarına göre çapraz fonksiyonel ekipler halinde "yeniden düzenleneceği" yönündeki açıklamaların ardından bu kararı aldı.

Şirket, açıklamasında, "Bu yeni yapılanma, sporu ve spor kültürünü merkeze oturtmak, sporcu ve tüketiciyle daha derin bir bağ kurmak üzerine inşa edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Şirket, 31 Mayıs itibarıyla dünya genelinde perakende ve yarı zamanlı çalışanlar dahil olmak üzere yaklaşık 77 bin 800 çalışana sahip.