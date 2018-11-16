Devlet akaryakıtta 8 milyar liralık vergiden vazgeçti

16 Kasım 2018

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, 17 Mayıstan bu yana uygulanan eşel mobil sistemine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Motorinde bir litrede 1 lira 4 kuruşa kadar çıkan zam ihtiyacının ÖTV’den karşılandığını aktaran Aktaş, "Halkın zamlardan nasıl korunduğuna yönelik en iyi örnek LPG’de yaşandı. Devlet bu kalemde ÖTV tutarı litrede 2 kuruş kalana kadar zam ihtiyacını tüketiciye yansıtmadan karşıladı. Mayıs ayından bu yana 6 aydır uygulanan eşel mobil sistemiyle devlet 8,3 milyar lira ÖTV'den feragat etti." diye konuştu.

Aktaş, devletin akaryakıtta feragat ettiği toplam ÖTV'nin 6 milyar 319 milyon lirasının motorin, 541 milyon lirasının benzin ve 1 milyar 478 milyon lirasının ise LPG'deki zam ihtiyacının vergiden karşılanmasıyla oluştuğunu vurguladı.

"Benzinde karşılama ihtiyacı ortadan kalktı"

Aktaş, eşel mobil uygulamasına yönelik olarak şunları kaydetti:

"Geçen ay sunulan bütçe planlamalarında gördüğümüz üzere ekonomi yönetimi bu yıl eşel mobil sisteminden dolayı 11 milyar liralık vergi kaybını göze almış durumda. Tahminimiz yıl sonuna kadar bu göze alınan rakama ulaşılmayacağı yönündedir. Zira yurtdışı işlenmiş ürün piyasalarında başlayan gevşeme hareketi ilk olarak benzinde karşılanma ihtiyacını ortadan kaldırmıştır. Halen motorinde 27, LPG'de 20 kuruşluk karşılanma bulunuyor."

Kaynak: AA