Devlet destekli bankada skandal: Binlerce müşteriye milyonluk tazminat yolda

İngiltere’de faaliyet gösteren National Savings and Investments (NS&I), müşteri hesaplarının yönetiminde yaşanan ciddi hatalar nedeniyle büyük bir krizle karşı karşıya. Yıllardır devam ettiği belirtilen sorunların ardından yaklaşık 37 bin müşteriyi etkileyen bir tazminat süreci gündeme geldi. Hükümetin konuyla ilgili resmi açıklama yapması beklenirken, olay kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Vefat edenlerin parası ailelere ulaşmadı

İddialara göre NS&I, hayatını kaybeden tasarruf sahiplerinin bazı birikimlerini ailelerine aktarmakta başarısız oldu. Premium Bond ödüllerinin ailelere iletilmediği, ödemelerin geciktiği ve bazı yatırımların kaybolduğu öne sürüldü.

Bazı ailelerin haklarını alabilmek için hukuki yollara başvurduğu ve bu süreçte ek maliyetlerle karşı karşıya kaldığı belirtiliyor.

Banka özür diledi ama...

NS&I yetkilileri, özellikle yas sürecindeki müşterilere yeterli hizmet verilememiş olabileceğini kabul ederek kamuoyundan özür diledi. Açıklamada, bu hassas dönemde müşterilere beklenen seviyede destek sunulamamasından dolayı üzüntü duyulduğu ifade edildi.

Tazminatı kim ödeyecek?

Uzmanlara göre sorunun arkasında yıllardır geciken 3 milyar sterlinlik dijital dönüşüm projesi olabilir. Sistemsel ve müşteri hizmetleri kaynaklı aksaklıkların bu hatalara yol açtığı değerlendiriliyor.

Yetkililer, yatırımcı güveninin yeniden kazanılması için kurumun hızlı adım atması gerektiğine dikkat çekiyor.

Hazine yetkilileri, ödenecek tazminatın detaylarını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak kamuoyunda en çok merak edilen konu, bu maliyetin vergi mükelleflerine yansıyıp yansımayacağı.

1861 yılında kurulan ve bugün 24 milyondan fazla müşteriye hizmet veren NS&I, yaşanan bu krizle birlikte güven tazeleme sürecine girmiş durumda.