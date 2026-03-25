Labubu'dan sonra ne geliyor? Pop Mart Disney modeliyle küresel dev olmaya hazırlanıyor

Dünya genelinde satışları patlayan peluş oyuncak Labubu'ların yaratcısı Pekin merkezli oyuncak üreticisi Pop Mart, yeni figrünün piyayasa sunmaya hazırlanıyor.

Şirketin hisseleri ağustos ayındaki zirveden yaklaşık yüzde 40 gerilese de Labubu'nun rekor satışları sayesinde şirketin 2025 geliri yüzde 185, net karı ise yüzde 309 oranında arttı. Yatırımcılar şirketin bu ivmeyi sürdürüp sürdüremeyeceği konusunda endişelenirken, hisseler kazanç raporunun açıklanmasının ardından yüzde 22′den fazla düştü.

Walt Disney'i örnek alıyorlar

CEO Wang Ning, yatırımcıları rahatlatmaya çalışırken, Pop Mart’ın büyümesinin tek bir karaktere bağlı olmadığını, şirketin güçlü bir portföye sahip olduğunu ifade etti. Bir karakterin popülerliğinin kalıcı olup olmayacağının büyük ölçüde yapılan yatırımlara bağlı olduğunu ifade eden Ning, Walt Disney'i ve Mickey Mouse'u örnek gösterdi. Pop Mart'ın da oyuncak üretimi ile sınırlı kalmayıp karakterler etrafında daha geniş bir ekosistem kurmayı hedeflediğinden bahseden CEO, filmler, tema parkları ve moda iş birlikleriyle markalarını büyütmeyi planladıklarını açıkladı.

7 yılda rekor satış

Pop Mart, ilk Labubu karakterini 2019′da, sürpriz kutu koleksiyonunun bir parçası olarak piyasaya sürmüştü. Şirket, ürün başarısını tahmin etmek yerine gerçek zamanlı satış ve sosyal medya verilerine göre çalışıyor. Yeni ürünlerin performansı birkaç gün içinde ölçülüyor ve çevik tedarik zinciri sayesinde üretim hızla artırılıp azaltılabiliyor. Pop Mart, sürekli yeni tasarımlar ve hikâyeler üretip kullanıcıyla doğru karşılaşmayı yaratmaya odaklanıyor.

En iddialı proje tema parklar

Şirket artık oyuncak üreticisinden çıkıp küresel bir marka haline gelirken, şirketin Uniqlo, Moynat ve Sony Pictures ile de anlaşmaları bulunuyor. Ancak şirketin en iddialı projesi tema parkları.

Pekin’de bulunan Pop Land, henüz başlangıç ​​aşamasında olsa da, ziyaretçilere 360 derecelik bir deneyim sunmayı, canlı performanslar ve daha fazla hikaye anlatımıyla videoları ürün satışlarını artırmayı hedefliyor.