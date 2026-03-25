Kripto vergisi Meclis'ten geçti mi? Kripto paralara vergi geldi mi?

TBMM Genel Kurulu, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni görüşecek. Kripto para alım satım işlemlerini de içeren bu kanun teklifinin son durumu merak ediliyor.

Kripto vergisi Meclis'ten geçti mi?

Kripto vergisi bugün TBMM Genel Kurulda görüşülüyor. Henüz teklif geçmiş değil. Gelişmeler oldukça haberimize ekleyeceğiz.

Teklifle, kripto varlık hizmet sağlayıcıları tarafından yapılan veya aracılık edilen kripto varlık satış ve transfer işlemleri kripto varlık işlem vergisine tabi olacak.

Kripto varlık işlem vergisi, kripto varlık satış tutarı veya kripto varlığın transfer edildiği andaki rayiç değeri üzerinden on binde 3 oranında uygulanacak.

Düzenlemeye göre SPK’ya tabi olmayan platformlardan elde edilen kazançlara yıllık gelir vergisi uygulanacak. Bu durumda yüzde 15’ten 40’a kadar çıkan kademeli vergi oranları söz konusu olacak.