‘Dijitalde Hayat Kolay’ projesi kadınlara hibe desteği sağlıyor

81 ilde 10 bin kadına eğitim verilmesi hedeflenen ‘Dijitalde Hayat Kolay’ projesinin mentorluk desteği aşamasını tamamlayanlar arasından, 10 girişimci kadın Türk Telekom’dan iş geliştirme hibesi almaya hak kazanacak. Türk Telekom, herkes için erişilebilir iletişim prensibiyle sosyal sorumluluk projelerini sürdürüyor. Projeler arasından başarılı olanlar Türk Telekom’dan iş geliştirme hibesi almaya hak kazanacak.

Türk Telekom’un TOBB, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile Habitat Derneği ortaklığında sürdürdüğü proje ile dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama konusunda eğitimler veriliyor. Dijital pazarlama eğitimine ve tasarım odaklı düşünme atölyesine katılmış 18 yaş ve üzeri esnaf veya esnaf muafiyetine sahip olma ön koşullarını sağlayan ve başvuru yapan girişimci kadınlar arasından belirlenen 20 katılımcıya, 2 hafta süresince işletme ve marka geliştirme eğitimlerinden yararlanma fırsatı sundu. Alanında uzman isimlerin mentorluk yaptığı programda kadınlara, uygulamalı sosyal medya yönetimi, internet reklamcılığı, dijital pazara giriş, medya yönetimi ve finansal süreçlerle ilgili kapsamlı eğitimler verildi.

Mentorluk programı içeriği, dijital pazarlama eğitimleri ve tasarım odaklı düşünme atölyelerine katılan kadınların kendilerini geliştirmeleri gerektiği alanlara odaklanarak hazırlandı. Proje sayesinde kadınlar kendi ürünleri için farklı sosyal medya platformlarında reklam kampanyaları hazırlamayı, hedef kitle belirlemeyi, dijital pazar yerlerini ve onların ara yüzlerini uygulamalı olarak öğrendi. Bu süreçte kadınlar, Google Ads reklamı vermeyi, Canva’da tasarım yapmayı ve markalarını tanıtmak için çeşitli uygulamaları kullanmayı deneyimledi.