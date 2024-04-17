Dış ticaret haddi şubatta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat 2024 dönemine ilişkin Dış Ticaret Endeksleri’ni açıkladı.

Buna göre ihracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2023 yılı Şubat ayında 85,2 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 1,5 puan artarak, 2024 yılı Şubat ayında 86,7 oldu.