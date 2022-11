Dişi hayvan kesimi arttı

Takip Et

Ulusal Kırmızı Et Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hacıince, sektörün tüm paydaşlarının katkısıyla kırmızı et piyasasındaki sorunların çözüleceğine inandığını bildirdi. Hacıince, yaptığı yazılı açıklamada, kırmızı et sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karkas sığır eti yönünden bakıldığında tüm istatistiklerin kesilen büyükbaş hayvanların içinde dişi hayvan kesiminin oranının yükseldiğini gösterdiğini aktaran Hacıince, bu durumun gelecek yıllarda besi sığırcılığını da etkileyeceğini vurguladı.

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) önceki yıl yemlik arpa ve mısır satışlarının besicilere çok büyük bir desteği olduğunu belirten Hacıince, "Bu uygulamaya 2022 sonunda da olsa geçilebilmesi iyi bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. Bu uygulamanın besicilerimize büyük bir destek olduğunu ifade etmek istiyor, devam etmesinde çok büyük fayda görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Hacıince, sektörün tüm paydaşlarının özverili gayretleriyle tüm sorunlarının giderilebileceğine inandığını belirterek, çözüm önerilerini ise özetle şöyle sıraladı:

"-Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği yapan işletmelere zararlarını karşılayacak nispette geriye dönük teşvik uygulaması yapılması,

- Besicilikte karkas başına verilen desteğin ve buzağı desteğinin artırılması,

- Besi işletmelerinde kullanılan elektrik fiyatının indirimli tarife üzerinden belirlenmesi,

- Piyasada karkas et fiyatlarının maliyetin altına indiği ve bu durumun süreklilik arz ettiği dönemlerde Et ve Süt Kurumu tarafından müdahale alımlarının yapılması,

- Besilik sığır ithalatının bir planlama dahilinde yapılması ve bunun da önceden duyurulması,

- Besi işletmelerine yem ham maddelerinin sübvansiyonlu olarak verilmesi ve sadece arpa değil mısırında bu uygulamaya dahil edilmesi,

- Göçmen statüsünde bulunan işçilerin hayvancılık sektöründe çalıştırılmasının imtiyazlı hale getirilmesi suretiyle istihdamın kolaylaştırılması,

- Koyunculuğumuzun tekrar meraya dayalı beslenmeye yönlendirilmesi."