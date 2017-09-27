Dizi ihracatında hedef Çin, Japonya ve Hindistan

27 Eylül 2017

Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) Başkanı Yusuf Gürsoy, dizi ihracatında hedeflerinin ağırlıklı olarak Çin, Japonya ve Hindistanolduğunu belirterek, "Pazar büyük, talep fazla, buna yönelik çalışmalar yapılıyor." dedi.

Türkiye'deki insanların 9 saatini ekran başında geçirdiğini, bunun 4 saatinin televizyon ekranıyla, diğer zaman diliminin ise akıllı telefonlar, tabletler, bilgisayarlarla geçtiğini anlatan Gürsoy tarihsel geçmişinden yeme içme kültürüne, kıyafetlerden tarihi mekanlara kadar Türkiye'nin merak uyandırdığını belirterek, bunların televizyonlarda çok iyi işlendiğini, teknolojinin bu içerikle iyi bir birleşme sağladığını kaydetti.

Gürsoy, ABD'nin dizi ihracatında birinci, Türkiye'nin ise ikinci sırada bulunduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin, kendisini takip eden Brezilya ve Meksika'yı geçmesinde senaryo çeşitliliği, doğru kast ve lokasyonla birleştirilmesinin faydası var. Bizim önemli ihraç bölgelerimizden birisi de Latin Amerika'dır. Brezilya, Arjantin, Peru ve Uruguay'da dizilerimiz gösterilmektedir." şeklinde konuştu.

"Dizilerimiz 100'e yakın ülkede gösteriliyor"

Gürsoy, televizyon dizilerinin sadece bir ihraç kalemi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini, yarattığı katma değerin de yüksek olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"45-90 dakikalık bölümde turizm bölgelerimiz, tüm kültürel ögelerimiz, kültür varlıklarımız, ürettiğimiz mal ve hizmetlerin markalaştırılarak sunulmasıyla ciddi katma değer yaratıyoruz. Türkiye'nin dizi ihracatı 250 milyon dolarlara çıktı ama ölçülebilen katma değer 750-800 milyon dolar. Turizm sıçramamızda dizi ihracatımızın payı çok yüksektir. 2023 yılı dizi ihracatı hedefimizi 1 milyar dolar olarak açıklamıştık. Bu hedefi aşacağız. Bir Amerikan dizisi 150'nin üzerinde ülkede gösteriliyor. Bizim hedefimiz de bu. Bizim dizilerimiz şu anda 100'e yakın ülkede gösteriliyor. Orta Doğu daha çok güncel, iyi hayatı hedefleyen dizilerimizi alıyor. Latin Amerika daha çok dönemsel tarihi dizilerimizi, Avrupa ise tematik dizilerimizi alıyor."

"Muhteşem Yüzyıl"ın en çok satılan dizi olduğunu, 85 ülkede yayınlandığını bildiren Gürsoy, "Hedefimiz ağırlıklı olarak Çin, Japonya ve Hindistan. Pazar büyük, talep fazla, buna yönelik çalışmalar yapılıyor." dedi.

IFTV yarın başlıyor

Türkiye'nin televizyon dizi yapım ve ihracatında bulunduğu konumu korumasının önemli olduğunu vurgulayan Gürsoy, "Açıkçası son yıllarda biraz sendeler hale geldik. Onu koruma ve yeniden ivmelenmeyi sağlamanın yolu da uluslararası arenada daha çok görünür olmaktır. Yarın başlayacak Uluslararası İstanbul Film ve Televizyon Forum ve Fuarı (IFTV) buna hizmet edecek. ABD'den İspanya'ya Çin'den Ukrayna'ya kadar birçok ülke şu anda akredite olmuş durumda. 200'ün üzerinde nitelikli televizyon yöneticisi bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA