Doğa dostu kendinden renkli pamukta ilk hasat

Doğa dostu pamuk sayesinde su ve enerji tasarrufu sağlanması hedefleniyor.

Ürüne ilişkin değerlendirmede bulunan Altınyıldız Classics CEO’su Enis Habif, ürünlerde kendinden renkli pamuk kullanarak kimyasalları, su tüketimini ciddi oranda azaltmayı ve büyük bir enerji tasarrufu sağlamayı planladıklarını belirterek şunları söyledi:

“Sürdürülebilirlik odağıyla çevre dostu adımlar atan bir marka olarak, teknoloji gücümüzü ne kadar doğayla uyumlu kullanabilirsek çevreyi de o kadar koruyabileceğimizi düşünüyoruz. Kendinden renkli pamuk üretimimiz de bu vizyonumuzun bir sonucu olarak doğdu.

Karbon ayak izimizi azaltan, gelecek nesillerin habitatını korumaya yönelik inovatif uygulamalarla yeni çağın onaran, dengeleyen, öncü markalardan olmaya devam edeceğiz.”

15 bin adet kıyafet yolda

Altınyıldız Classics’in, Çukurova’da 5 dönüm arazide gerçekleştirdiği kendinden renkli pamuk ekimi sonucunda ilk hasatta 2 bin 230 kilogram pamuk toplandı. Hasadın ardından kumaş üretim sürecine geçilerek, pamuklardan 780 kilogram elyaf elde edildi ve 4 bin kilogram ipliğe dönüştürüldü. Örme işlemiyle ipliklerden yaklaşık 3500 kilogram kumaş çıkarıldı. Bu kapsamda ise sweatshirt, t-shirt, eşofman altı ve şort olmak üzere örme ürün gruplarında yaklaşık 15 bin adet üretim hedeflendiği bildirildi.