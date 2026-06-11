Doğalgazda kritik bekleyiş! Klima kullanımının artması nedeniyle...

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Küresel doğalgaz piyasasında yön arayışı sürüyor. Salı günkü işlemlerde fiyatlar önemli teknik seviyeler arasında dalgalanırken, yatırımcılar talep görünümüne ilişkin net sinyaller beklemeye devam etti.

Piyasada 50 günlük hareketli ortalama destek görevi görürken, 200 günlük hareketli ortalama ise yukarı yönlü hareketleri sınırlayan önemli bir direnç noktası olarak öne çıkıyor.

Uzmanlar, doğalgazın şu aşamada güçlü bir trend oluşturmak yerine belirli bir bant içinde hareket ettiğine dikkat çekiyor.

Talep endişeleri fiyatları baskılıyor

Piyasalardaki temel soru işareti, yaz aylarında doğalgaz talebinin ne ölçüde artacağı...

Tarihsel olarak yılın bu döneminin doğalgaz için en güçlü sezonlardan biri olmadığına dikkat çeken analistler, talep tarafında belirgin bir canlanma görülmediği sürece fiyatların baskı altında kalabileceğini ifade ediyor. Bu nedenle yatırımcıların büyük bölümü yükseliş hareketlerine temkinli yaklaşıyor.

Temmuz ayında oluşabilecek sıcak hava dalgaları, klima kullanımının artması nedeniyle enerji talebini geçici olarak yükseltebilir. Ancak uzmanlara göre bu tür hareketlerin kalıcı bir yükseliş trendine dönüşmesi zor görünüyor.

Piyasalarda birçok yatırımcı, sıcak hava kaynaklı kısa süreli fiyat artışlarını satış fırsatı olarak değerlendirmeyi tercih ediyor.

3,50 dolar seviyesi güçlü direnç konumunda

Teknik analizlere göre doğalgaz fiyatlarında 3,50 dolar seviyesi önemli bir direnç noktası olarak öne çıkıyor.

Analistler, güçlü ve uzun süreli bir sıcak hava dalgası yaşanmadığı sürece fiyatların bu seviyenin üzerine çıkmasının zor olduğunu değerlendiriyor. Bu nedenle yukarı yönlü hareketlerin şimdilik sınırlı kalabileceği belirtiliyor.

3 doların altı yeni satış dalgasını tetikleyebilir

Piyasalarda dikkatle takip edilen bir diğer kritik seviye ise 3 dolar sınırı...

Fiyatların bu seviyenin altına gerilemesi halinde satış baskısının hızlanabileceği ve doğalgazın 2,75 dolar seviyesine kadar geri çekilebileceği ifade ediliyor. Söz konusu bölge, geçmişte de güçlü destek olarak çalışan önemli bir fiyat alanı olarak görülüyor.

Uzmanlar, mevcut piyasa koşullarında doğalgazın kısa vadeli yükselişlerinden çok zayıflama sinyallerine odaklanıyor. Özellikle başarısız kalan yükseliş denemelerinin ardından satış baskısının yeniden güçlenebileceği belirtiliyor.

Bu nedenle piyasalarda genel yaklaşım, doğalgaz fiyatlarındaki geçici yükselişleri kalıcı bir trend değişimi olarak görmek yerine dikkatle izlemek yönünde şekilleniyor.

Önümüzdeki haftalarda sıcaklık verileri, enerji tüketimi ve talep görünümü doğalgaz piyasasının yönü açısından belirleyici olacak.

Talepte beklenenden güçlü bir artış yaşanmaması halinde fiyatların baskı altında kalmaya devam edebileceği değerlendirilirken, yatırımcılar kısa vadede temkinli pozisyonlarını koruyor.