ABD'de enflasyon 3 yılın zirvesine yükseldi!
ABD'de merakla beklenen mayıs ayı enflasyon verileri açıklandı. İran Savaşı'nın enerji piyasalarında yarattığı baskıyla fiyat artışları hızlanırken, yıllık enflasyon yüzde 4,2 ile son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
ABD'de piyasaların yakından takip ettiği mayıs ayı enflasyon verileri açıklandı.
İran Savaşı'nın enerji fiyatları üzerindeki etkisiyle enflasyonun yükselişini sürdürerek 3 yılın zirvesine çıktığı görüldü.
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayıs ayında beklentilere paralel gerçekleşirken, enerji maliyetlerindeki artış verilerde öne çıktı.
Açıklanan verilere göre, ABD'de TÜFE mayıs ayında aylık bazda yüzde 0,5 artış gösterdi.
Yıllık enflasyon ise piyasa beklentileriyle uyumlu şekilde yüzde 4,2 seviyesinde gerçekleşti.
Yıllık enflasyon böylece Nisan 2023'ten beri en yüksek seviyeye çıkmış oldu.
Çekirdek enflasyonda düşüş
Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon tarafında ise aylık bazda yavaşlama kaydedildi.
Çekirdek TÜFE artışı yüzde 0,4 seviyesinden yüzde 0,2'ye gerileyerek yüzde 0,3 olan beklentilerin altında kaldı.
Yıllık çekirdek enflasyon ise tahminlere paralel olarak yüzde 2,8'den yüzde 2,9'a yükseldi.
Enerji fiyatlarında savaş etkisi
İran Savaşı'nın etkisiyle enerji fiyatlarındaki yükseliş mayıs ayında hız kazandı.
Enerji fiyatları söz konusu dönemde yüzde 3,9 artarken, gıda fiyatlarında yüzde 0,2'lik yükseliş kaydedildi.