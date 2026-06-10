Merkez Bankası faiz kararı bugün mü, yarın mı açıklanacak? Faizler sabit mi kalacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım devam ediyor. Yurttaşlar kararın tarihini öğrenmeye çalışıyor. Beklentiler faizlerin sabit kalması yönünde... Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
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Milyonların gözü Merkez Bankası'ndan gelecek kararda... Enflasyon rakamları sonrası gözler TCMB'ye çevrilmişti. Kararın açıklanmasına saatler kaldı ve net tarihi öğrenmeye çalışkanlar "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap arıyor.
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı 11 Haziran 2026 Perşembe saat 14.00'te açıklanacak.
Uzmanlar faiz indirimi beklemezken faizlerin yüzde 37'de sabit kalacağını öngörüyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ