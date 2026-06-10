Fed beklentileri değişti: Piyasalar yeni faiz artışlarını fiyatlıyor

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Tahvil yatırımcıları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki aylarda birden fazla faiz artırımına gidebileceği beklentisiyle pozisyonlarını yeniden şekillendiriyor. Piyasadaki bazı katılımcılar ise eylül ayında gerçekleştirilecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faiz artırımı yönünde bir adım atılacağını öngörüyor.

Bu beklentiler özellikle Fed'e bağlı Secured Overnight Financing Rate (SOFR) opsiyon piyasasında öne çıkıyor. ABD'de geçen hafta açıklanan ve beklentilerin üzerinde gelen istihdam verisinin ardından yatırımcıların faiz artışına yönelik işlemlerinde belirgin bir artış yaşandı.

Opsiyon işlemlerinde yoğun hareket

Cuma günü gerçekleştirilen işlemlerde, Fed'in bu yıl içerisinde en az bir kez faiz artırması halinde kazanç sağlayacak pozisyonlar dikkat çekti. Aynı gün opsiyon piyasasındaki işlem hacmi olağan seviyelerin yaklaşık iki katına ulaştı.

Petrol fiyatları ve hisse senedi piyasalarındaki gerilemenin etkisiyle tahvil piyasasında kısmi bir toparlanma görülse de yatırımcı ilgisi salı günü de sürdü. Dikkat çeken işlemler arasında, eylül ortasındaki FOMC toplantısına kadar en az bir, hatta iki faiz artışının gerçekleşebileceği beklentisine dayalı pozisyonlar yer aldı.

TD Securities ABD Faiz Stratejisi Başkanı Gennadiy Goldberg, “Güçlü istihdam verileri ile rahatsız edici düzeyde yüksek enflasyonun birleşimi, piyasaların Fed’in para politikasını sıkılaştırma olasılığını daha yüksek görmesine neden oldu. Bu durum, getirilerin yüksek kalmasına neden olmaya devam ediyor, ancak hisse senetlerindeki riskten kaçınma eğilimi getirileri desteklemeye yardımcı oluyor gibi görünüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Vadeli işlemlerde de aynı beklenti hakim

Faiz artışına yönelik beklentiler yalnızca opsiyon piyasasıyla sınırlı kalmadı. Vadeli işlem kontratlarında da yıl sonuna kadar toplam 25 baz puanlık bir faiz artırımı ihtimali fiyatlanıyor.

Öte yandan, ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu'nun (CFTC) verilerine göre hedge fonları, istihdam raporunun açıklanması öncesinde SOFR vadeli işlemlerindeki net kısa pozisyonlarını tarihi zirveye taşıdı. Bu durum, piyasanın faizlerin yüksek seyretmeye devam edeceği yönündeki beklentisini güçlendiren unsurlar arasında gösteriliyor.