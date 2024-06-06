Dolar kaç TL, Euro ne kadar? (6 Haziran Perşembe Güncel Döviz Kurları)

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarında dün yaşanan yükseliş bugünde devam ediyor.

1 dolar kaç TL, 1 Euro ne kadar?

Serbest piyasada 32,2670 liradan alınan dolar, 32,2690 liradan satılıyor. 35,1230 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 35,1250 lira olarak belirlendi.

Dün, doların satış fiyatı 32,3120 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 35,1350 lira olmuştu.