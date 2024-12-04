Dolar nasıl sabit kalıyor? Mahfi Eğilmez 'mucize gibi görünen' yöntemi ortaya koydu

Türkiye ekonomisine yönelik tespit ve analizleri yakından izlenen deneyimli iktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, kendi adını taşıyan blogunda, makalelerine gelen yorumlara ve sosyal medyadan aldığı sorulara verdiği yanıtları yazdı.

Mahfi Eğilmez'in yanıtladığı sorular arasında en dikkat çekici olanı şuydu: “Doları nasıl oluyor da sabit tutuyorlar."

Mahfi Eğilmez'in doların nasıl sabit tutulduğuna yönelik soruya ekonomi bilmeyen birinin anlayacağı şekilde açıklama getirdi.

Mucize gibi görünen çözüm...

Önceleri Merkez Bankası'nın dolar satarak kuru baskıladığını ve sabit tuttuğunu anlatan Mahfi Hoca, sonrasında bankaların verdiği yüksek faiz nedeniyle vatandaşın dolar bozup TL'ye döndüğünü, bunun da doğal olarak kuru düşürdüğünü ifade etti.

Mahfi Eğilmez'in doların nasıl sabit tutulduğuna yönelik soruya yanıtı şöyle:

* Önceleri Merkez Bankası dolar satarak kuru baskıladı ve bu yolla sabit tuttu.

* İnsanlar bankaların verdiği faizin yıllık net yüzde 40, dolar kurunun da 34’lerde sabit olduğunu görünce ellerindeki ya da banka hesaplarındaki dolarları bozdurup TL mevduata döndüler.

* Bu kadar dolar bozdurulunca doğal olarak kur düşmeye yöneldi. Bu kez Merkez Bankası dolar alıp kuru yine sabit tuttu.

* Bu durumdan mevduat sahipleri memnunlar: Çünkü vade sonunda tekrar aynı kurdan dolar aldıklarında yüzde 40 oranında dolar faizi almış oluyorlar.

* Merkez Bankası da memnun: Çünkü topladığı dövizlerle rezervlerini güçlendirmiş oluyor. Ne var ki bu mucize gibi görünen çözüm sonsuza kadar sürdürülemez.