Bitcoin, Ethereum, XRP ve daha yüzlercesi... Kripto paraların geleceği var mı? Mahfi Hoca yanıtladı

ABD Başkanı Donald Trump’ın başkan seçilmesiyle kripto paralarda yaşanan yükseliş sürüyor.

Seçim öncesinde Trump, bir Bitcoin stoğu oluşturmayı ve mali kurumlara, dijital varlıklara olumlu bakan kişilerin atanacağını söylemişti.

ABD başkanlık seçimleri öncesi 70 bin doların altında işlem gören en yüksek piyasa değerine sahip kripto para birimi Bitcoin, bugün saat 11.00 itibarıyla 96 bin 700 seviyelerinde işlem görüyor.

Ethereum ise 3 bin 710 dolar bandında seyrediyor. Geçen günlerde yaptığı çıkış ile Tether ve Solano’yu geride bırakarak en değerli üçüncü kripto para birimi olan XRP ise 2 dolar 64 sent civarında…

Kripto paraların geleceği var mı?

Peki kripto paralarda gelecek var mı? İktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez kripto paraların uluslararası ticarete konu olmadıkça geleceği olmadığı kanaatinde.

Mahfi Hoca gerek blog yazılarına eklenen okur yorumları ve sorulardan gerekse sosyal medya üzerinden gelen soru ve yorumlardan önemli gördüklerini ve onlara yaptığı yorum ve verdiği yanıtları kendi adını taşıyan blogunda paylaştı.

Bu kapsamda Eğilmez kripto paralara ilişkin düşüncesini şöyle açtı:

* Kripto paraların para olabilmesi ya da paranın yerini alabilmesi için paranın gördüğü üç işlevi de görür hale gelmesi gerek:

1) Değer ölçmek

2) Değer saklamak

3) Alışverişe aracılık etmek

* Kripto paralar bugün itibarıyla bu üç işlevden yalnızca değer saklama işlevini görebiliyor. Kimse kripto paralarla bir ev, araba ya da gömlek almıyor.

* “Domatesin kilosu kaça" diye soran birisine kimse “Şu kadar Bitcoin" diye yanıt vermiyor.

* Bu haliyle uluslararası ticareti bırakın ulusal ticarete de konu olmuyor. Ne var ki bu durum gelecekte farklı bir yere evrilebilir.