Dolar ve Euro kuru kaç TL? (8 Nisan 2024 güncel döviz kuru)

Piyasalarda ABD'de çarşamba günü açıklanacak olan mart tüketici fiyatları verisi ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) perşembe günü sona erecek olan para politikası toplantısı izlenecek.

Dolar/TL, yeni haftaya ise değer kaybıyla başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,1 azalışla 32,0060'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,1 düşüşle 34,6630, sterlin/TL yüzde 0,3 gerilemeyle 40,4150'den satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 104,4 seviyesinde bulunuyor.

Analisteler, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 106 seviyelerinin direnç, 104 ve 103'ün ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.