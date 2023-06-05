Dolar/TL’de kısa pozisyon tavsiyesi

Kurumun baş CEEMEA stratejisti Marek Drimal imzalı, 2 Haziran tarihli raporda, yaz sezonunda artan turist gelirlerinin dış dengeyi iyileştireceğini, buna ek olarak TCMB’nin faiz artırma ve bazı ortodoks politikaların dönme ihtimallerinin yükselmesinin “liranın carry cazibesinin artıracağı” öngörüldü.

Lira'nın yakın vadede forward sözleşmelerinden güçlü bir şekilde daha iyi performans göstermesini bekleyen Drimal, Dolar/TL ’nin 20,88’den kısa pozisyon açılmasını, 23 seviyesinden zarar-kes yapılmasını tavsiye etti.

Kurum dolar/TL’nin önümüzdeki aylarda “yalnızca kademeli olarak” düşerek üçüncü çeyreğin sonunda 21,50 civarına ineceğini öngörüyor.

Notta ana riskler olarak geri dönülen politika ortodoksisine dair hayal kırıklığı oluşması ve yeni ekonomi yönetiminin ihracatı desteklemek için para birimini zayıflatması ihtimalleri gösterildi.

Kurum, politika faizinin 22 Haziran’da 650 baz puan artışla yüzde 15’e yükseltilmesini, ardından Temmuz ve Ağustos aylarında 500’er baz puan artırımlar gerçekleştirilmesini bekliyor.