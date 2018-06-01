Döviz piyasasında üçüncü çeyrek beklentisi

01 Haziran 2018

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Süleyman Kocasert, Merkez Bankasının üç hamlesinin ve Londra'dan gelen iyi haberlerin piyasalardaki normalleşmeyi hızlandıracağını, ilerleyen dönemde kurda sakinleşme ve stabilizasyon beklediklerini belirtti.

Kocasert, döviz kurları açısından hareketli bir ayı geride bıraktıklarını söyledi. Mayıs ayı başında 4,10 seviyelerinde başlayan doların 23 Mayıs'ta 4,90'ın üzerini test ettiğini belirten Kocasert, şöyle konuştu:

"Merkez Bankamızın son derece yerinde bir hamlesiyle piyasalar adeta nefes aldı. Özellikle ihracatçıyı çok yakından ilgilendiren bir 2. hamle de reeskont kredi ödemelerinde kurların sabitlenmesi oldu. Merkez Bankası, 2017 yılında da bu enstrümanı kullanmış ve işe yaramıştı. Şimdi 31 Temmuz'a kadar kurun 4,20'de sabitlendiğini görüyoruz. Bu da piyasaları rahatlatan ikinci hamle oldu."

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın Londra seyahati öncesinde faizlerde sadeleşmeye gidildiğini anlatan Kocasert, bunun da gözle görülür seviyede piyasalara olumlu yansıdığına işaret etti.

Yapısal reformların desteklenmesi

Londra'dan gelen olumlu haberlerle piyasanın gittikçe normalleştiğini dile getiren Kocasert, "Merkez Bankasının üç hamlesi ve Londra'dan gelen iyi haberler piyasalardaki normalleşmeyi hızlandıracaktır. Önümüzdeki dönemde gerçeği yansıtmayan bu çok hızlı yükselişin benzer bir şekilde gerilemesiyle kurda bir sakinleşme ve stabilizasyon bekliyoruz. Bilhassa seçimlerden sonra yapısal birtakım reformların da desteklenmesiyle yılın üçüncü çeyreğinde çok daha sakin bir döviz piyasası bizi bekliyor." şeklinde konuştu.

Kocasert, döviz kurlarındaki hareketliliğin Türkiye'nin gerçekleriyle uyuşmadığını kaydetti.

"Suların durulacağına inanıyorum"

Dolardaki bu değişimin ihracatçıları etkilediğine dikkati çeken Kocasert, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ham madde ve yarı mamulde ithalat yapıyoruz. Enerjide dövize ihtiyaç duyan bir ülkeyiz. Özel sektörün borçlanmasının önemli bir kısmı yine döviz üzerinden. Bundan dolayı bu tür hareketler hepimizin planlarını altüst ediyor. İhracatçılar olarak dünyada rekabetçi gücümüzü koruma adına öngörülebilir bir kura sahip olmayı bekliyoruz. Bu durumun geçici olduğuna, önümüzdeki günlerde suların durulacağına inanıyorum."

Kaynak: AA