Dr. Hakan Çınar: Gümrük konusundaki modernizasyonlar, ekonomideki sıkıntıları aşmanın tek yoludur
Dışyönder Başkanı Dr. Hakan Çınar, Bakan Şimşek’in ‘‘Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne sağlam şekilde yeniden bağlamak istiyoruz’’ açıklamasının dikkat çekici bir açıklama olduğunu belirterek, “Özellikle Avrupa Birliği’ne vurgu yapmış olması ve bu yöndeki kararlılık mesajları bence olumlu noktalar oldu. Özellikle ihracatı arttırmamız ve bu yöndeki mesajları da dikkat çekiciydi” değerlendirmesi yaptı.
Demet YALÇIN GÜNEŞ
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından, "AB-Türkiye siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerinin durumu" hakkındaki son rapora ilişkin İngilizce paylaşım yaptı.
Söz konusu rapor hakkında değerlendirmeler yapan Dışyönder Başkanı ve gazetemiz yazarı Dr. Hakan Çınar, burada özellikle iç piyasadaki daralmayı ihracatla açabileceğine dair mesajların ve ihracatı ancak karlı hale getirmekle bu zorlukların aşabileceğinin vurgulamasının da oldukça önemli olduğunu söyledi.
Çınar, “Bakan Şimşek’in gümrük konusundaki modernizasyonlar konusunda verdiği mesajların Avrupa Birliği’nde karşılığı olmasını umuyoruz, zira şu anda Türkiye’nin içinde bulunduğu cari açık problemini ve ekonomideki sıkıntıları aşmanın tek yolunun bu olduğunu düşünüyorum” dedi.
Çınar şöyle devam etti: “Önümüzdeki günlerde ihracata sağlanacak devlet yardımlarının çok etkili olacağına dair söylemlerin ihracatımızı heyecanlandıracaktır. Bu sayede de daha fazla markalaşacak ve Ar-Ge yatırımlarına önem verilecektir.”