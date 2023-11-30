Dr. Hakan Çınar: Gümrük konusundaki modernizasyonlar, ekonomideki sıkıntıları aşmanın tek yoludur

Demet YALÇIN GÜNEŞ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından, "AB-Türkiye siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerinin durumu" hakkındaki son rapora ilişkin İngilizce paylaşım yaptı.

Söz konusu rapor hakkında değerlendirmeler yapan Dışyönder Başkanı ve gazetemiz yazarı Dr. Hakan Çınar, burada özellikle iç piyasadaki daralmayı ihracatla açabileceğine dair mesajların ve ihracatı ancak karlı hale getirmekle bu zorlukların aşabileceğinin vurgulamasının da oldukça önemli olduğunu söyledi.

Çınar, “Bakan Şimşek’in gümrük konusundaki modernizasyonlar konusunda verdiği mesajların Avrupa Birliği’nde karşılığı olmasını umuyoruz, zira şu anda Türkiye’nin içinde bulunduğu cari açık problemini ve ekonomideki sıkıntıları aşmanın tek yolunun bu olduğunu düşünüyorum” dedi.

Çınar şöyle devam etti: “Önümüzdeki günlerde ihracata sağlanacak devlet yardımlarının çok etkili olacağına dair söylemlerin ihracatımızı heyecanlandıracaktır. Bu sayede de daha fazla markalaşacak ve Ar-Ge yatırımlarına önem verilecektir.”