Dr. Mahfi Eğilmez acı tabloyu gözler önüne serdi: Ekonomi tek başına yetmez!

İktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, kendi blog sayfasında ekonomideki gidişatın sadece ekonomi politikaları ile çözülemeyeceğini anlattığı çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

Paylaştığı ilk tabloda Türkiye'nin ekonomik göstergeler açısından küresel sistemdeki yerine işaret eden Eğilmez, ikinci tabloda ise sosyal ve siyasal durumu gösteren üç endeksteki verileri aktardı.

Ekonominin sadece ekonomi politikaları ile düzeltilemeyeceğini anlatan Eğilmez, bozulan demokrasi ve hukukun da tamir edilmesi gerektiğini kaydetti.

Bir ülkenin küresel sistemdeki yerinin ekonomik, sosyal ve siyasal göstergeler ile belirlendiğini ifade eden Dr. Mahfi Eğilmez, ilk olarak aşağıdaki cari fiyatlarla GSYH ve cari fiyatlarla kişi başına gelir endekslerini paylaştı:

Küresel ekonomik güç haritasında çarpıcı değişim

Bu tabloda Eğilmez, dünyanın en yüksek GSYH’ye sahip 20 ülkesi sıralamasında büyük bir değişim yaşandığına işaret ederek Almanya'nın uzun yıllar üçüncülüğü elinde tutan Japonya’yı geride bıraktığını belirtti.

Küresel ekonomik güç haritasındaki değişimin, sadece büyüklükle değil, ülkelerin demografik yapılarından ekonomik politikalarına kadar pek çok faktörle açıklandığını vurgulayan Eğilmez, Türkiye'nin GSYH büyüklüğünde 17’nci sırada olmasına rağmen kişi başı gelirde daha alt sıralarda yer aldığına dikkat çekti.

Eğilmez özellikle enflasyon, döviz kuru politikaları ve nüfus yapısının Türkiye'nin bu tablodaki yerini belirlediğini ifade etti.

Demokrasi endeksi ve hukukun üstünlüğü endeksi ile yolsuzluk algı endeksinde ise şöyle bir tablo ortaya çıktı:

Hukukun üstünlüğü endeksinde 142 ülke arasında 117’nci

Tabloya göre söz konusu 20 ülkenin en iyisinin İsviçre olduğunu belirten usta iktisatçı, Türkiye'nin her üç gösterge açısından da GSYH ve kişi başına gelir tablolarındaki yeriyle bağdaşmayacak kadar geride olduğuna dikkat çekti.

Türkiye'nin hukukun üstünlüğü endeksinde 142 ülke arasında 117’nci sırada olduğunu ifade eden Eğilmez, yazını şöyle noktaladı:

"Bu basit analiz bize ekonomiden daha çok demokrasimizi düzeltmekle, hukuku üstün kılmaya çalışmakla ve yolsuzlukları önlemeye çalışmakla uğraşmamız gerektiğini anlatıyor."