DUL VE YETİM MAAŞ ZAMMI TEMMUZ: Milyonları ilgilendiren zam oranı netleşti

Dul ve yetim aylığı alanlar temmuzda ne kadar zam alacak? Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte altı aylık enflasyon farkı belli oldu.

TÜİK haziran ayı enflasyonunu beklentilerin altında yüzde 1,64 olarak açıkladı. Altı aylık enflasyon ise yüzde yüzde 24,73 oldu. Dul ve yetim aylığı alanlar altı aylık fark olan yüzde 24,73 oranını Temmuz maaşlarına zam olarak alacak.

Dul ve yetim maaşı nedir?

Dul ve yetim aylığı, şartları taşıyan vefat eden sigortalının eşine ve çocuklarına öedniyor. Dul ve yetim maaşı ödemeleri, vefat eden sigortalının emekli maaşına göre hesap ediliyor.

Dul ve yetim maaşları hisse paylarına göre veriliyor. Kocası ölen bir kadın, eşinin emekli maaşının yüzde 50'sini dul maaşı olarak alıyor. Eşinin örneğin çocukları gibi başka bir hak sahibi bulunmuyorsa bu oran yüzde 75'e çıkıyor.



Erkek çocuklaryetim aylığını eğitim görmedikleri hallerde 18 yaşına kadar, orta öğretim gördükleri hallerde 20 yaşına kadar, yüksek öğrenim gördükleri hallerde ise 25 yaşına kadar aylık alabiliyor. 25 yaşından sonra erkek çocuklar yetim maaşı alamıyor.

Kız çocuklarında ise durum farklı. Kız evlatlar evli olmadıkları ve sigortalı olarak çalışmadıkları takdirde yaş sınırlaması yapılmadan maaş alabiliyor.