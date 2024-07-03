EMEKLİ ZAMMI 2024: SSK (4a), Bağ-Kur (4b) emekli zammı oranı belli oldu (Emekli zammı ne kadar oldu)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK’e göre enflasyon haziran ayında beklentilerin altında gerçekleşerek yüzde 1,64 oldu. Yıllık enflasyon ise 71,60 olarak tespit edildi.

TÜİK ocak enflasyon oranını 6,70, şubat enflasyon oranını yüzde 4,53, mart enflasyon oranını 3,16, nisan enflasyon oranını 3,18, mayıs enflasyon oranını ise 3,37 olarak açıklamıştı.

SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaş zammı kaç TL olacak?

Haziran enflasyon oranının açıklanmasıyla milyonlarca SSK (4a) ve Bağ-Kur (4b) emeklisini ilgilendiren 6 aylık enflasyon farkı kesinlik kazandı.

TÜİK rakamlarına göre; 6 aylık enflasyon yüzde 24,73 olarak belirlendi. İşçi emeklisi, Bağ-kur emeklisi ve tarım emeklisi 6 aylık enflasyon farkını maaş zammı olarak alacak.

Ekonomi yönetimi refah payına kapıları kapadığı için SSK ve Bağ-Kur emekli maaşına, bir süpriz yaşanmazsa, Temmuz ayında yüzde yüzde 24,73 zam yapılacak.

Emekliye refah payı yok

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen günlerde emekli ve memura refah payı zammının olmayacağını ifade etmişti.

Bakan Işıkhan, "En düşük emekli aylığı 10 bin lira. Zaten temmuz ayında enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar emekli aylıklarına yansıtılacak. Bunun dışında asgari ücrete ara zam düşünmüyoruz" demişti.