MEMUR VE EMEKLİ TEMMUZ 2024: Memur ve memur emeklisinin maaş zammı netleşti (Memur zammı ne kadar?)

SON DAKİKA MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2024: Milyonlarca memur ve emeklinin temmuz maaş zammı için beklediği gün geldi çattı. Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı 2024 enflasyon verilerini açıkladı. Haziran ayı enflasyonuyla birlikte, milyonlarca memur ve emeklinin beklediği zam oranı belli oldu. Enflasyon haziranda aylık bazda yüzde 1,64 yıllık bazda yüzde 71,6 oldu. Çalışan memur ve Emekli Sandığı emeklileri için 6 aylık enflasyon ise yüzde 19.31 olarak gerçekleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı da 24,73 oldu.

Enflasyon farkına bağlı olarak yılda 2 kez maaş zammı alan memur ve emekliler, 6 aylık enflasyon farkına göre maaş zammı alacak. Böylece öğretmen, hemşire, polis, doktor, mühendis ve diğer meslek gruplarında çalışan memurların yeni maaşları da belli oldu.

Memur ve emekli temmuz zam oranı 2024 ne kadar oldu?

Memur ve memur emeklileri yılın ilk 6 ayında toplu sözleşme ile yüzde 15 zam aldı. Memur ve memur emeklisine toplu sözleşme gereği ilk 6 aydan doğacak enflasyon farkı da verilecek. 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacak. Memur ve memur emeklileri yüzde 19,31 oranında zammı aldı.

Memur, polis, öğretmen, hemşire maaşları ne kadar olacak?

Üniversite mezunu memur

Derece: 9/1

Unvan: Memur (üniversite mezunu)

(Temmuz-Aralık dönemi): 40.842 TL

Şube müdürü

Derece: 1/4

Unvan: Şube müdürü (üniversite mezunu)

(Temmuz-Aralık dönemi): 59.491 TL

Öğretmen

Derece: 1/4

Unvan: Uzman öğretmen

(Temmuz-Aralık dönemi): 52.593 TL

Derece: 1/4



Unvan: Öğretmen



(Temmuz-Aralık dönemi): 47.459 TL

Polis ve başkomiser



Derece: 3/1



Unvan: Başkomiser



(Temmuz-Aralık dönemi): 58.362 TL

Derece: 8/1



Unvan: Polis memuru



(Temmuz-Aralık dönemi): 52.840 TL

Doktor ve Hemşire



Derece: 1/4



Unvan: Uzman doktor



(Temmuz-Aralık dönemi): 97.857 TL

Derece: 5/1



Unvan: Hemşire (üniversite mezunu)



(Temmuz-Aralık dönemi): 47.934 TL

Avukat

Derece: 1/4

Unvan: Avukat

Temmuz-Aralık dönemi: 57.053 TL

Profesör



Derece: 1/4



Unvan: Profesör



Temmuz-Aralık dönemi: 86.399 TL

En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

En düşük memur maaşı enflasyon farkıyla birlikte 39 bin 205 liraya yükseldi.

En düşük memur emekli aylığı kaç TL?

En düşük memur emekli aylığı ise liradan 17 bin 586 liraya yükseldi.

Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak?

Zamlı maaşlar ise 15 Temmuz'da hesaplara yatacak.