MEMUR VE EMEKLİ TEMMUZ 2024: Memur ve memur emeklisinin maaş zammı netleşti (Memur zammı ne kadar?)
Emekli Sandığı emeklileri ve çalışan memurların maaş zammı için beklediği haziran ayı enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Haziranda enflasyon aylık bazda yüzde 1,64 yıllık bazda yüzde 71,6 arttı. Böylelikle memur ve emekli temmuz zammı 2024 için belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı 24,73 oldu. Peki, memur ve memur emeklisi temmuz maaş zammı ne kadar? İşte kalem kalem zamlı maaşlar...
SON DAKİKA MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2024: Milyonlarca memur ve emeklinin temmuz maaş zammı için beklediği gün geldi çattı. Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı 2024 enflasyon verilerini açıkladı. Haziran ayı enflasyonuyla birlikte, milyonlarca memur ve emeklinin beklediği zam oranı belli oldu. Enflasyon haziranda aylık bazda yüzde 1,64 yıllık bazda yüzde 71,6 oldu. Çalışan memur ve Emekli Sandığı emeklileri için 6 aylık enflasyon ise yüzde 19.31 olarak gerçekleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı da 24,73 oldu.
Enflasyon farkına bağlı olarak yılda 2 kez maaş zammı alan memur ve emekliler, 6 aylık enflasyon farkına göre maaş zammı alacak. Böylece öğretmen, hemşire, polis, doktor, mühendis ve diğer meslek gruplarında çalışan memurların yeni maaşları da belli oldu.
Memur ve emekli temmuz zam oranı 2024 ne kadar oldu?
Memur ve memur emeklileri yılın ilk 6 ayında toplu sözleşme ile yüzde 15 zam aldı. Memur ve memur emeklisine toplu sözleşme gereği ilk 6 aydan doğacak enflasyon farkı da verilecek. 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacak. Memur ve memur emeklileri yüzde 19,31 oranında zammı aldı.
Memur, polis, öğretmen, hemşire maaşları ne kadar olacak?
Üniversite mezunu memur
Derece: 9/1
Unvan: Memur (üniversite mezunu)
(Temmuz-Aralık dönemi): 40.842 TL
Şube müdürü
Derece: 1/4
Unvan: Şube müdürü (üniversite mezunu)
(Temmuz-Aralık dönemi): 59.491 TL
Öğretmen
Derece: 1/4
Unvan: Uzman öğretmen
(Temmuz-Aralık dönemi): 52.593 TL
Derece: 1/4
Unvan: Öğretmen
(Temmuz-Aralık dönemi): 47.459 TL
Polis ve başkomiser
Derece: 3/1
Unvan: Başkomiser
(Temmuz-Aralık dönemi): 58.362 TL
Derece: 8/1
Unvan: Polis memuru
(Temmuz-Aralık dönemi): 52.840 TL
Doktor ve Hemşire
Derece: 1/4
Unvan: Uzman doktor
(Temmuz-Aralık dönemi): 97.857 TL
Derece: 5/1
Unvan: Hemşire (üniversite mezunu)
(Temmuz-Aralık dönemi): 47.934 TL
Avukat
Derece: 1/4
Unvan: Avukat
Temmuz-Aralık dönemi: 57.053 TL
Profesör
Derece: 1/4
Unvan: Profesör
Temmuz-Aralık dönemi: 86.399 TL
En düşük memur maaşı ne kadar oldu?
En düşük memur maaşı enflasyon farkıyla birlikte 39 bin 205 liraya yükseldi.
En düşük memur emekli aylığı kaç TL?
En düşük memur emekli aylığı ise liradan 17 bin 586 liraya yükseldi.
Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak?
Zamlı maaşlar ise 15 Temmuz'da hesaplara yatacak.