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Son dakika: TÜİK haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı (6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?)

Haziran ayı enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Haziranda enflasyon aylık bazda yüzde 1,64, yıllık bazda yüzde 71,60 arttı. Böylelikle memur ve emekli temmuz zammı 2024 için belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı da belli olmuş oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı 2024 enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon verileri memur ve emekli maaş zammının ne kadar olacağıyla ilgili merak edilse de yüzde 25 kira sınırının sona ermesiyle hem ev sahiplerini hem de kiracıları yakından ilgilendiriyor.

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Enflasyon haziranda aylık bazda yüzde 1,64, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu. Ocak ayında yüzde 6,7, şubatta yüzde 4, 53, mart ayında yüzde 3,16, nisan ayında yüzde 3,18 ve mayıs ayında yüzde 3,37 olmak üzere, 5 aylık enflasyon oranı yüzde 22.72 oranında netleşti. Memur ve emekli zammını etkileyecek 6 aylık enflasyon ise yüzde 24.73 olarak gerçekleşti.

Haziran ayında 12 aylık ortalama enflasyon yüzde 65,07 olarak açıklandı. Bu oran temmuz ayı kira zammı için belirleyici olacak.

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