Dünya Bankası Irak ulaşım ağını modernize etmek için adımlar atıyor

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Dünya Bankası, Irak genelindeki karayolu altyapısını iyileştirmek amacıyla 900 milyon dolarlık yeni bir finansman paketi açıkladı. Kurum, ilgili kaynağın Türkiye, Suriye ve Ürdün sınır bağlantılarını güçlendireceğini duyurdu.

Bağdat yönetimi, uzun süren çatışmaların ardından gelen göreceli istikrar döneminde yeni ekonomik yatırımlara ve büyük projelere odaklanıyor. Ülkedeki ulaşım altyapısı, kırk yıllık silahlı çatışmalar ve kamu sektöründeki yıllarca süren ihmaller ile yolsuzluklar nedeniyle büyük oranda yıkıma uğramıştı. Küresel kuruluş, söz konusu yatırımlarla ülke genelinde seyahat güvenliğini ve güvenilirliğini artırmayı amaçlıyor.

Dünya Bankası finansmanı ticaret koridorlarını canlandırıyor

Yatırım planı, iki stratejik karayolu koridorunu kapsıyor. Kuzey-gney hattında yer alan Otoyol 2, Bağdat kentini doğrudan Türkiye sınırına bağlıyor. Doğu-batı hattındaki Otoyol 1 ise Irak başkentini Suriye ve Ürdün sınır hatlarına ulaştırıyor. Dünya Bankası, yürütülen projenin ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 17'sine denk gelen 8 milyon insana doğrudan fayda sağlayacağını tahmin ediyor. Irak ekonomisi lojistik süreçlerde karayolu taşımacılığına yüksek bağımlılık gösteriyor. Ülke coğrafyası, bölge genelinde hareket eden tırlar için kritik bir transit geçiş rotası oluşturuyor.

Demiryolu yatırımları entegrasyonu destekliyor

Dünya Bankası, Irak demiryolu şebekesinin kapsamlı modernizasyonu için daha önce de 930 milyon dolarlık ayrı bir finansman paketi açıklamıştı. Kuruluş, güvenli seyahat imkanı sunarak yerel halk ve işletmeler için yeni ekonomik fırsatlar yaratmayı hedefliyor. Altyapı yatırımları, bölgesel ticari bağları güçlendiriyor.