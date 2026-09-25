Dünya Bankası'ndan Türk tarımına 750 milyon dolarlık finansman

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Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye Tarımsal Gıda Sektörünün Dönüşümü Projesi'ni onayladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre proje, tarımsal üretimde verimliliğin artırılmasını, işletmelerin rekabet gücünün geliştirilmesini ve üreticilerin pazara erişiminin kolaylaştırılmasını hedefliyor.

750 milyon dolarlık finansmanı iki kurum kullanacak

Dünya Bankası tarafından sağlanacak 750 milyon dolarlık finansman kapsamında hazırlanan proje, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülecek.

Proje kapsamında Türkiye'deki tarımsal gıda değer zincirlerinin rekabet gücünün artırılması ve bu zincirler arasındaki entegrasyonun güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Tarımsal gıda işletmeleri ve üretici örgütlerinin verimlilik, katma değer yaratma, büyüme ve pazara erişim kapasitelerinin geliştirilmesi de projenin temel hedefleri arasında bulunuyor.

Dünya Bankası'ndan sağlanan finansman 9 milyar doları aşacak

Türkiye'nin uygun koşullu dış finansman temin çalışmaları kapsamında onaylanan 750 milyon dolarlık yeni kaynak, 2026 yılında Dünya Bankası'ndan sağlanan toplam finansman tutarını da artıracak.

Bu finansmanla birlikte Türkiye'nin 2026 yılında tüm sektörler için Dünya Bankasından temin ettiği uzun vadeli ve uygun koşullu dış kaynak 9 milyar doların üzerine çıkacak.

Mehmet Şimşek: Tarım ve kırsal kalkınmaya destek sürecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni finansmana ilişkin değerlendirmesinde, Dünya Bankası ile Türkiye'nin üretim ekosistemini güçlendirecek alanlarda kurulan işbirliğinin devam edeceğini belirtti.

Şimşek, Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde uzun vadeli ve uygun koşullu dış finansman temin çalışmalarının sürdüğünü vurgulayarak şu açıklamayı yaptı:

"Sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refahı önceleyen ekonomi programımızla, Orta Vadeli Program çerçevesinde uzun vadeli ve uygun koşullu dış finansman temin çalışmalarımız hız kesmiyor. Bu krediyle tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik desteklerimiz güçlü şekilde sürdürülecek."