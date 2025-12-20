DÜNYA Gazetesi’ne ödül

Törende konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Sağlıklı bir ekonominin temelinde bilinci tüketicilerin olduğunu unutmamalıyız. Tüketicinin talebindeki değişimlere göre düzenlemeler yapıyoruz. Yeme içme sektöründeki işletmeler ile zincir marketlerin fiyatlarına yönelik yoğun denetim ve gözetimler yapıyoruz. Son 2,5 yılda sadece tüketicinin korunmasına yönelik denetimlerde 6,8 milyar lira idari para cezası uygulandı” bilgisini paylaştı.