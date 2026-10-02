Dünyanın en büyük mücevher fabrikası açıldı

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Danimarkalı mücevher üreticisi Pandora, küresel üretim ağındaki en büyük yatırımını devreye aldı. Vietnam’ın Ho Chi Minh kentinde açılan 150 milyon dolarlık yeni tesis, şirketin dünyadaki üretim kapasitesini yaklaşık yüzde 50 artıracak.

Pandora, yeni fabrikayı dünyanın en büyük mücevher üretim tesisi olarak tanımlıyor.

Yılda 60 milyon parça üretilecek

Yeni fabrikada tam kapasiteye ulaşıldığında yılda 60 milyon adet mücevher üretilebilecek.

Bu üretim gücü, Pandora’nın mevcut küresel kapasitesine yaklaşık yüzde 50 ilave edecek.

Şirket 2025 yılında dünya genelinde 112 milyon adet mücevher satmıştı. Yeni tesisin büyüklüğü, Pandora’nın önümüzdeki yıllardaki üretim artışında Vietnam’a önemli bir rol verdiğini gösteriyor.

Fabrika, Pandora’nın Tayland dışındaki ilk üretim merkezi ve dünya genelindeki dördüncü üretim tesisi oldu.

150 milyon dolarlık yatırım

Ho Chi Minh kentindeki Vietnam-Singapore Industrial Park III içinde kurulan tesis için yaklaşık 150 milyon dolar yatırım yapıldı.

Fabrika 7,5 hektarlık bir alan üzerine kuruldu. Şirket bu büyüklüğün yaklaşık 10 futbol sahasına denk geldiğini belirtiyor.

Pandora, yeni kapasiteyle yalnız üretimi artırmayı değil, üretimin tek bir ülkeye yoğunlaşmasından kaynaklanan tedarik zinciri risklerini de azaltmayı hedefliyor.

Şirketin üretim faaliyetleri bugüne kadar büyük ölçüde Tayland’da yoğunlaşmıştı.

7 bin kişiye iş sağlayacak

Yeni fabrikanın tam kapasiteye ulaşmasıyla yaklaşık 7 bin kişiye istihdam sağlanacak.

Çalışanlar için özel bir üretim akademisi de oluşturuldu. Burada mücevher işçiliği, üretim teknikleri ve kalite standartları konusunda eğitim verilecek.

Pandora, Tayland’daki mevcut ekiplerin üretim bilgisinin Vietnam’daki yeni çalışanlara aktarılacağını belirtiyor.

Şirketin dünya genelinde yaklaşık 39 bin çalışanı bulunuyor.

İlk mücevher üretildi

Fabrikanın resmi açılışı 1 Ekim’de gerçekleştirildi. Açılış töreniyle birlikte Vietnam tesisinde ilk Pandora mücevherinin üretimi de tamamlandı.

Şirket, Vietnam’ı nitelikli iş gücü, gelişen üretim altyapısı ve uluslararası şirketlerin giderek daha fazla yatırım yaptığı bir sanayi merkezi olması nedeniyle tercih etti.

Yeni fabrika yalnız belirli bir bölgeye değil, Pandora’nın küresel satış ağına ürün sağlayacak.

Altın ve gümüşün tamamı geri dönüştürülmüş olacak

Yeni tesisin önemli özelliklerinden biri kullanılan hammaddeler olacak. Fabrikada kullanılan altın ve gümüşün tamamı geri dönüştürülmüş kaynaklardan sağlanacak.

Tesis ayrıca yüzde 100 yenilenebilir elektrik kullanacak. Pandora, fabrikanın uluslararası sürdürülebilir bina standartlarından LEED Gold sertifikası aldığını açıkladı.

Enerji ve su kullanımını azaltmaya yönelik sistemler de tesisin üretim altyapısına dahil edildi.

Platin kaplamalı ürünlerin merkezi olacak

Vietnam fabrikası Pandora’nın yeni ürün stratejisinde de önemli rol üstlenecek.

Şirket, gümüşe olan bağımlılığını azaltmak amacıyla platin kaplamalı mücevher üretimini artırmaya hazırlanıyor.

Yeni fabrikanın özellikle bu ürün grubunun geliştirilmesi ve üretiminde önemli merkezlerden biri olması planlanıyor.

Pandora böylece hem ürün çeşitliliğini artırmayı hem de değerli metal fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı üretim yapısını çeşitlendirmeyi hedefliyor.

Pandora 100’den fazla ülkede satış yapıyor

Kopenhag merkezli Pandora bugün dünyanın en büyük mücevher markalarından biri konumunda.

Şirketin ürünleri 100’den fazla ülkede yaklaşık 7 bin satış noktasında bulunuyor. Bunların 2 bin 800’den fazlasını Pandora’nın kendi konsept mağazaları oluşturuyor.

Pandora 2025 yılında 32,5 milyar Danimarka kronu gelir elde etti.

Vietnam’daki yeni fabrikanın devreye alınmasıyla şirket, büyümenin önündeki üretim kapasitesi sınırını önemli ölçüde genişletmiş oldu.