Dünyanın en değerli baharatı, altın ile yarışıyor

Ülkemiz mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan aynı zamanda kimya ve ilaç sanayinde de kullanılan safran, fiyatıyla altın ile yarışmaya başladı.

Kilogram fiyatı 600 bin TL’ye yükselen safranın 4 gramı ile 1 gram altın, aynı fiyata geldi.

Çiçek başı 3 dal çıkan ve 1 kilogram ağırlığa ulaşabilmesi için 450 bin dal toplanması gereken baharatın, senede bir kez hasat edilmesi nedeniyle en değerli baharatlardan biri olduğu biliniyor.

Safran, safran çiçeğin stigmalarının (tepeciklerinin) kurutulup toz hale getirilmesiyle elde ediliyor. El işçiliğinin en üst seviyede olduğu safran üretiminde safran çiçeği, senede bir kez hasat edililiyor ve 1 kilogram ağırlığa ulaşabilmesi için 450 bin dal toplanması gerekiyor.

Afyonkarahisar ve Safranbolu bölgelerinde yoğun olarak yetiştirilen safranı satın alırken koyu kırmızı renkte olmasına, ipeksi bir dokuya sahip olmasına, keskin ve hoş bir aroması olmasına dikkat edilmesi gerekiyor.