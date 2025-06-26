Düzenleme kabul edildi: EGOD Başkanı Mehmet Torun: 'Bu ÖTV ile sıfır araç alan yanacak'

Özlem Sarsın-İzmir

Ege Otomotiv Derneği (EGOD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun yeni ÖTV oranlarının uygulamaya girmesi ile ikinci el araçlara talebin daha da artacağını, sıfır araç satışlarının gerileyeceğini söyledi. Türkiye’de 32 milyon motorlu taşıt olduğunu, bunun 16 milyonun binek ve hafif ticari araç olduğunu söyleyen Torun, Türkiye’de araç parkurunun daha da yaşlanacağı değerlendirmesinde bulundu.

ÖTV matrah düzenlemesine ilişkin yasa teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmişti. Bu düzenlemeyle motor silindir hacmi ve elektrik motor gücüne göre uygulanacak ÖTV oranları yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişecek.

Resmi Gazete'de yayımlanınca yasalaşacak

Kamyonet cinsi arazi taşıtlarında (azami 3.500 kg yük kapasiteli) ÖTV oranı yüzde 50 olarak sabit kalacak.

Yerli katkı oranı en az yüzde 40 olanlar ile motosiklet ve moped gibi eşya taşıyan taşıtların, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı ve MİT tarafından milli savunma ve iç güvenlik amaçlı yapılacak ilk alımları ÖTV'den muaf tutulacak.

Teklif, Resmi Gazete'de yayımlanınca yasalaşacak.

"Hem alıcılar hem de bayiler için tam bir kaos olacak"

Sektörün son iki senedir yurt içinde 1 milyon 250 bin adet araç sattığını ve rekor kırdığını söyleyen Torun, yeni ÖTV ile artık bu rakamların hayal olduğunu dile getirdi:

"Bütün yetki Cumhurbaşkanına verildi. Kriterler artırıldı. Yolcu taşıma kapasitesi, aracın kasa tipi gibi. Aynı motor gücüne sahip iki araç bile iki ayrı vergi oranına tabi oldu. Sektör ve vatandaşımız zaten önümüzü göremiyor, hem alıcıların hem bayilerin işi artık daha zor olacak. Hem alıcılar hem de bayiler için tam bir kaos olacak."

Araçların daha Showroom’a gelmeden fiyatların artacağını belirten Torun, yeni ÖTV’nin hem adil hem de sürdürülebilir olmadığını söyleyerek, "Artık devlete 2 araç kendimize 1 araç alacağız. Herkes ÖTV’de indirim veya makul bir fiyatlama beklerken durum her seferinde daha farklı bir yöne gidiyor.

Ticari anlamda kullanılacak araçlardaki ötv artışı maliyetlere yansıtılacak. Öte yandan hibrit ve fosil yakıtlı araçlara yeni sınıflandırma gelecek, fiyatlar artacak. Araç alanı yakar bu kanun” dedi.

"Sektörü düşünmek değil, günü kurtarmaktır"

Yeni ÖTV kanunun sektörü ve yarınları olumsuz etkileyeceğini kaydeden Torun, "Bu yarını düşünmek sektörü düşünmek değil, günü kurtarmaktır. Sürdürülebilir değil, sıfır araç satışları olumsuz etkilenecek.

Türkiye’de son 2 yıldır 1 milyon 250 bin adet araç satılıyor, rekor kırılıyor. Binek ve hafif ticari araçta. Bu rakamları artık bu ÖTV’lerle hayal bile edemeyiz. Bu kadar finansa erişimin zor olduğu bir dönemde dahi rekor kıran bir sektörüz. Otomotiv sektörü 38 milyar dolar ihracat yapmış. Bunun 23 milyarı otomobil satışından. Avrupa’da 3. sıradayız. Araç üretiminde dünyada 13. sıradayız. Türkiye’nin ilk 3 içine girmemesi için hiçbir sebep yok. Bu ötv’yi yükselterek günü kurtarıyorsunuz ama insanların otomobile ulaşımına engel oluyorsunuz, hayallerini engelliyorsunuz” dedi.