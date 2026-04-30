ECB Başkanı Lagarde'den net mesaj: Enflasyona yönelik riskler yukarı yönlü arttı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ekonomik büyümeye yönelik risklerin aşağı yönlü olduğunu, enerji arzındaki kesintilerin fiyatları daha da artırarak ekonomik faaliyet üzerinde baskı oluşturabileceğini söyledi.

Lagarde, ECB Yönetim Konseyi toplantısında piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel politika faizini sabit bırakma kararı alınmasının ardından Frankfurt’ta düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"Enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler ve büyümeye yönelik aşağı yönlü riskler arttı." diyen Lagarde, Orta Doğu'daki savaşın enerji fiyatlarında keskin bir artışa yol açarak enflasyonu yukarı ittiğini ve ekonomik güveni zayıflattığını anlattı.

Lagarde, "Savaşın orta vadeli enflasyon ve ekonomik faaliyet üzerindeki etkileri, enerji fiyat şokunun şiddetine, süresine ve dolayısıyla ikinci tur etkilerinin büyüklüğüne bağlı olacaktır. Savaş ne kadar uzun sürerse ve enerji fiyatları ne kadar uzun süre yüksek kalırsa, genel enflasyon ve ekonomi üzerindeki etkisi o kadar güçlü olacaktır." diye konuştu.

Kısa vadeli enflasyon beklentilerinin önemli ölçüde artmış olsa da durumu yakından izleyeceklerini ve veri odaklı, toplantı bazlı bir yaklaşım benimseyeceklerini belirten Lagarde, "Faiz kararlarımız, enflasyon görünümüne, buna ilişkin risklere, gelen ekonomik ve finansal verilere, temel enflasyon dinamiklerine ve para politikası aktarımının gücüne dayalı olacaktır. Belirli bir faiz patikasına önceden bağlı kalmıyoruz." dedi.

Lagarde, Avro Bölgesi ekonomik görünümünün belirsiz olduğunu, görünümün Orta Doğu'daki savaşın süresine ve enerji ile emtia piyasalarına etkisine bağlı olacağını anlattı.

"Gelen veriler, çatışmanın ekonomik faaliyeti olumsuz etkilediğini göstermektedir." diyen Lagarde, büyümenin yavaşladığını, tüketici ve işletmelerin güveninin de azaldığını vurguladı.

Lagarde, "Ekonomik büyümeye yönelik riskler aşağı yönlüdür. Enerji arzındaki kesintiler fiyatları daha da yükseltebilir ve ekonomik faaliyet üzerinde baskı oluşturabilir. Küresel finansal koşullardaki bozulma da talebi zayıflatabilir." diye konuştu.

Enflasyona yönelik risklerin yukarı yönlü olduğuna işaret eden Lagarde, "Enerji fiyatlarının daha fazla ve uzun süre artması enflasyonu yükseltebilir. Tedarik zinciri sorunları ve ticaret gerilimleri de fiyat baskılarını artırabilir." yorumunu yaptı.

Öte yandan ECB, bugün mevduat faiz oranını yüzde 2, refinansman faizini yüzde 2,15 ve marjinal borçlanma faizini yüzde 2,40 seviyesinde tutma kararı aldı.

Piyasa beklentileri de ECB’nin faiz oranlarında değişikliğe gitmeyeceği yönündeydi.

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon nisanda yüzde 3'e çıkarak ECB’nin yüzde 2’lik hedefinden belirgin şekilde uzaklaştı. Bu oranla bölgede enflasyon, 2023 sonbaharından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Orta Doğu'daki savaşın enerji arzı üzerindeki baskısı, petrol fiyatlarını son 4 yılın en yüksek seviyesine taşırken doğal gaz fiyatları da ciddi artış gösterdi.