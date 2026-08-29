ECB’de eylül için faiz artışı sinyali: Yüzde 2.50 seçeneği masada

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Avro Bölgesi ve Almanya ekonomilerinin 2026’nın ikinci çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyümesi, resesyon endişelerini hafifletti. Ekonomideki bu direnç, sıkı para politikasını sürdürmeyi planlayan ECB üyelerinin hareket alanını genişletti.

Analistler, haziran ayında yaklaşık üç yıl aradan sonra ilk kez faiz artıran ve temmuz toplantısında duraklama kararı alan ECB’nin eylül ayında yeniden sıkılaşmaya gitme ihtimalini yüksek değerlendiriyor.

ECB faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Avrupa Merkez Bankası’nın bir sonraki faiz kararı 10 Eylül 2026’da gerçekleştirilecek toplantıda alınacak.

ECB’nin orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 2 seviyesinde bulunuyor. Buna karşılık Avro Bölgesi’nde enflasyon yüzde 2,9 seviyesinde seyrediyor. Enerji fiyatlarındaki oynaklık da para politikası üzerindeki baskıyı artırıyor.

Mevduat faizinin yüzde 2,50’ye çıkarılması gündemde

ECB Yönetim Konseyinin bazı üyeleri, Orta Doğu’daki savaşın ekonomik yan etkilerini kontrol altında tutmak amacıyla mevduat faizinin yüzde 2,25’ten yüzde 2,50’ye yükseltilmesi gerektiği görüşünde.

Banka yetkililerinin yeni bir faiz artışıyla, 2022’de Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından yaşanan keskin enflasyon dalgasının benzerinin tekrarlanmasını önleme konusundaki kararlılığını göstermeyi hedeflediği belirtiliyor.

Eylülde beklenen olası artışın ardından ECB’nin yeni bir sıkılaşma sinyali verme eğiliminin düşük olduğu kaydediliyor. Finansal piyasalar ise yıl sonuna kadar bir veya iki faiz artışı daha fiyatlıyor.

Avro Bölgesi son 1,5 yılın en güçlü çeyreğini yaşadı

Faiz artışını savunan ECB üyelerinin elini güçlendiren önemli gelişmelerden biri büyüme rakamları oldu.

Eurostat ve Destatis verilerine göre Avro Bölgesi ekonomisi, yapay zekâ yatırımları ve güçlü kamu harcamalarının desteğiyle 2026’nın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 büyüdü.

Bu oran, Avro Bölgesi'nin son 1,5 yıldaki en güçlü çeyreklik büyüme performansı olarak kayıtlara geçti. Bölge ekonomisi yıllık bazda ise yüzde 1 büyüdü.

Almanya ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü

Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya da ikinci çeyrekte öncü verilerin üzerinde performans gösterdi.

İhracattaki belirgin toparlanmanın etkisiyle Alman ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 0,3 büyüdü. Almanya’nın yıllık büyüme oranı da yüzde 1 olarak revize edildi.

Hem Avro Bölgesi hem de Almanya'daki büyüme, resesyon endişelerini azaltırken ECB'nin sıkı para politikası için kullanabileceği alanı genişletti.

ECB’nin gündeminde yeni gaz fiyatı şoku var

ECB’nin temmuz ayı toplantı tutanaklarında, büyümeye yönelik aşağı yönlü risklerin azaldığı ve güven endekslerinin toparlandığı belirtildi. Buna karşılık enflasyon risklerinin yukarı yönlü kalmaya devam ettiği vurgulandı.

Özellikle enerji ithalatçısı olan Avro Bölgesi açısından doğal gaz ve akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş en büyük tehditlerden biri olarak gösterildi.

ECB tutanaklarında, gaz fiyatlarının 2022 yılındakine benzer bir enflasyonist şok oluşturma riskinin dikkate alınması gerektiği uyarısında bulunuldu.

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski de olası faiz artışının ECB’nin güvenilirliğini korumak ve enerji şoklarının ikincil etkilerini önlemek amacıyla masada olduğunu belirtti. Brzeski, ECB’nin eylül sonrasında daha ileri gidip gitmeyeceğinin ise farklı bir konu olduğunu ifade etti.