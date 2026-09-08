ECB'de faiz için kritik hafta: Ekonomistler aynı noktada buluştu

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Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) perşembe günü açıklayacağı faiz kararı öncesinde beklentiler büyük ölçüde netleşti.

Ekonomistler, ECB'nin mevduat faizini 25 baz puan artırarak yüzde 2,50'ye çıkarmasını bekliyor. Beklentiler gerçekleşirse eylül ayındaki artışın mevcut sıkılaştırma döngüsünün son hamlesi olacağı tahmin ediliyor.

Faizde yüzde 2,50 uzun süre korunabilir

Beklentilere göre ECB, eylül artışının ardından uzun süre beklemeye geçebilir. Yüzde 2,50 seviyesi 2026 sonu, 2027'nin ilk yarısı ve 2027 sonu için de öne çıkan faiz tahmini konumunda. Bununla birlikte enflasyondaki riskler, yeni faiz artırımlarının tamamen gündemden çıkmasını engelliyor. Ekonomistlerin önemli bir bölümü faiz görünümündeki risklerin yukarı yönlü olduğuna dikkat çekiyor.

Enflasyon tahmini yukarı çekilebilir

ECB'nin faiz artırmasının arkasındaki temel neden olarak enflasyon görünümü gösteriliyor.

Bankanın 2027 yılı manşet enflasyon tahminini 0,2 puan artırarak yüzde 2,5'e çıkarması beklenirken, 2026 tahmininin yüzde 3,0 ve 2028 tahmininin yüzde 2,0 seviyesinde korunacağı öngörülüyor. Çekirdek enflasyon tahminlerinin ise 2026 ve 2027 için yüzde 2,5, 2028 için yüzde 2,2'de bırakılması bekleniyor.

Büyüme tarafında daha iyimser bir tablo öne çıkıyor. ECB'nin büyüme tahminlerinin 2026'da yüzde 0,9, 2027'de yüzde 1,3 ve 2028'de yüzde 1,5'e yükseltilmesi bekleniyor.

Gözler Lagarde'ın mesajlarında

Faiz artışının büyük ölçüde fiyatlanması nedeniyle piyasaların asıl odağında ECB Başkanı Christine Lagarde'ın vereceği mesajlar olacak.

Ekonomistlerin çoğu, Lagarde'ın eylül artışının ardından yeni bir faiz artırımına kapıyı tamamen kapatmayacağını ve enflasyonun gerektirmesi halinde yeniden harekete geçilebileceği mesajı vereceğini düşünüyor. Bu nedenle perşembe günkü toplantının kritik sorusu 25 baz puanlık artıştan çok, yüzde 2,50'nin ECB'nin faiz artırım döngüsünde gerçekten zirve olup olmayacağı olacak.