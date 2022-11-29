Ege, tarım ihracatının yüzde 25'ini tek başına gerçekleştiriyor

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, Ege İhracatçı Birlikleri'nin (EİB) son bir yıllık verilerine göre tarım ihracatının yüzde 17 artışla 6,6 milyar dolara çıktığını belirtti.

EİB'den yapılan açıklamaya göre, Ege İhracatçı Birlikleri İstanbul'da 24-27 Kasım'da düzenlenen 9. İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Expo Fuarı'na katılım sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bedri Girit, Ege'nin ülkenin tarım ürünleri ihracatının yaklaşık yüzde 25'ini tek başına gerçekleştirdiğini kaydetti.

Su ürünleri, kuru üzüm, kuru incir, zeytin, zeytinyağı, meyve sebze mamulleri, baharatlar, odun dışı orman ürünlerinde Helal Expo'nun Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri ile dış ticareti artırmada kilit bir rol üstlendiğini vurgulayan Girit, "Helal pazarın dünyada 7 trilyon dolarlık hacmi var. Dünyada helal pazarı domine eden 39 ülkeden gelen yabancı alıcılara Türkiye'nin üretiminde ve ihracatında dünya lideri olduğu tarım ürünlerinin hem tadımını gerçekleştirdik hem de sürdürülebilirlik projelerimizle ilgili bilgi verdik. EİB'nin son bir yıllık verilerine göre tarım ihracatımız yüzde 17 artışla 6,6 milyar dolara yükseldi. Fuarda karşılaştığımız yoğun ilgi 10 milyar dolarlık tarım ihracatı hedefimize çok yaklaştığımızı gösterdi" dedi.