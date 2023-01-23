Ekmekte zam karmaşası: İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı'na, Türkiye Fırıncılar Odası'ndan yanıt

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, artan maliyetlere dikkat çekerek esnafın zam talebi olduğunu söylemişti.

Şubat ayı içerisinde zam konusunun masaya geleceğini söyleyen Çetin'in açıklaması, "zam sinyali" olarak yorumlanmıştı.

Ekmek fiyatlarına zam gelecek mi?

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Çetin'in açıklamasına yanıt Türkiye Fırıncılar Odası Başkanı Halil İbrahim Balcı'dan geldi.

NTV'ye konuşan Balcı, Aralık ayında ocak ve şubatta zammın gündemlerinde olmadığına yönelik bir açıklama yaptıklarını hatırlattı. Balcı, "Bugün de gündemimizde bir fiyat artışı söz konusu değil" dedi.