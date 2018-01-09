'Eko-Etiket' ihracatta avantaj sağlayacak

09 Ocak 2018

Türkiye'de tüketicilerin çevreye zararlı ve daha duyarlı ürünler arasında ayrım yapmasına imkan tanıyacak Ulusal Çevre Etiket (Eko-Etiket) Sistemine geçiliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan bilgiye göre, AB Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri (SEI) kapsamında Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün faydalanıcısı olduğu, 14 Haziran'da başlatılan "Ulusal Çevre Etiket Sisteminin Kurulması Projesi" tamamlandı.

Türkiye'nin kurumsal kapasitesinin artırılması ve AB Eko-Etiket mevzuatının, Türkiye mevzuatına kazandırılmasının hedeflendiği projenin kapanış toplantısı, 11 Ocak'ta Ankara Hilton Otelinde gerçekleştirilecek.

Proje kapsamında Türkiye'de ilk kez tekstil, seramik ve kağıt sektöründen üç farklı ürün için çevre etiketi uygulanacak. Kriterleri sağlayan, tekstil sektöründe 2, kağıt sektöründe 2, seramik sektöründe 3 olmak üzere 7 firmanın ürünlerine çevre etiketi verilecek. Böylece Türkiye'de, Eko-Etiket sistemine geçilmiş olacak.

Türkiye'nin "Eko- Etiket " logosu olacak

Toplantıda ayrıca proje dahilinde, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından "Türkiye Eko-Etiketini Arıyor" sloganıyla düzenlenen, "Ulusal Eko-Etiket Logo Yarışması"nda dereceye girenlere de ödülleri verilecek.

Yarışmaya yapılan 73 başvurudan, değerlendirmeye alınan 85 logo arasından seçilecek logo, Türkiye'nin Eko-Etiket logosu olacak ve kamuoyuyla paylaşılacak.

Eko- Etiket nedir?

Ürünün ham madde temininden geri kazanımına kadar her safhasını kapsayan ulusal çevre etiket sistemi, temiz üretim, sürdürülebilir tüketim için bir araç ve yeşil aklamaya (çevreye uyumlu gibi göstermeye) karşı kılavuz olacak. Sistem, tüketicilere seçenek sağlayacak bilgiyi sunacak.

Sistemle ayrıca "enerji verimliliği", "atık minimizasyonu" ve "ürün yönetimi" de teşvik edilecek. Böylece insanların, çevreye zararlı ve daha duyarlı ürünler arasında ayrım yapmasına yardımcı olunacak.

Öte yandan, "Türkiye Eko-Etiket" üreticilerin hem ihracatta avantajlı duruma geçebilmesine hem de iç pazarda ürünlerinin tercih edilmesine de imkan sağlayacak.

Kaynak: AA