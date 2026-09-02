Ekonominin üç yıllık yol haritasının açıklanacağı tarih belli oldu

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2027-2029 dönemi Orta Vadeli Program hazırlıkları kapsamında iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve sanayiciler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. Toplantıda yeni OVP’ye ilişkin beklentiler, görüşler ve öneriler ele alındı.

Ekonominin üç yıllık yol haritası ele alındı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, istişare toplantısında ekonominin gelecek üç yıllık yol haritasının değerlendirildiğini belirtti.

Toplantıda OVP’nin temel makroekonomik hedefleri, politika çerçevesi ve yapısal reform gündemi üzerinde duruldu. İş dünyasının programa ilişkin beklenti, görüş ve önerileri de dinlendi.

OVP hazırlıklarında son aşamaya gelindi

2027-2029 Orta Vadeli Programı’nın hazırlıkları, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülüyor.

İlgili bakanlık ve kurumların da katkı sunduğu hazırlık çalışmalarında son aşamaya gelindiğini açıklayan Yılmaz, programın katılımcı ve istişareye dayalı bir anlayışla hazırlandığını ifade etti.

2027-2029 OVP ne zaman açıklanacak?

Cevdet Yılmaz’ın açıklamasına göre 2027-2029 dönemi Orta Vadeli Programı’nın detaylarının 6 Eylül Pazar günü kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

Programın açıklanmasının ardından uygulama süreci de belirlenen takvim çerçevesinde yakından takip edilecek.