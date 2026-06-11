Ekonomistler TCMB'nin faiz kararını nasıl değerlendirdi?

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37 seviyesinde sabit tuttu. Gecelik borç verme faizi yüzde 40, gecelik borçlanma faizi ise yüzde 35,5 olarak korundu.

Piyasalarda da faiz oranlarında değişikliğe gidilmeyeceği yönünde genel bir beklenti bulunuyordu. Böylece Merkez Bankası, nisan ayının ardından haziran toplantısında da faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.

Kararın ardından ekonomistlerden dikkat çeken yorumlar geldi.

İris Cibre: Beklendiği gibi pas geçildi

Ekonomist İris Cibre, TCMB'nin beklentilere paralel şekilde faizleri sabit tuttuğunu belirterek, "Merkez Bankası beklendiği ve olması gerektiği üzere pas geçti. Politika faizi yüzde 37, üst bant yüzde 40, alt bant yüzde 35,5 olarak devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Karar metnine ilişkin de görüşlerini paylaşan Cibre, metnin beklendiği kadar şahin olmadığını ifade ederek, "‘Gerekirse sıkılaşırız’ cümlesi standart metin. Ancak talepteki yavaşlama ve mayıs ayında enflasyonun ana eğiliminin gerilediği vurgusu, faiz indirimi için uygun zeminin kollandığına işaret ediyor" yorumunu yaptı.

Merkez Bankası metni beklendiği gibi şahin değil.



"gerekirse sıkılaşırız" cümlesi standart metin.

Ama, talepteki yavaşlama ve Mayısta ana eğilimin gerilediği vurgusu, faiz indirimi için uygun zeminin kollandığına işaret ediyor. — İris Cibre 🐦 (@iriscibre) June 11, 2026

Uğur Gürses: Geleceğe dönük güçlü mesaj yok

Ekonomi yazarı Uğur Gürses ise karar metninin ileriye dönük yönlendirme açısından zayıf kaldığını savundu. Gürses, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, "Merkez Bankası'ndan geleceğe dönük 'çan sesi' veremeyen bir açıklama olmuş" yorumunda bulundu.

Merkez Bankası'ndan geleceğe dönük 'çan sesi' veremeyen bir açıklama olmuş... pic.twitter.com/oajLUQpFda — Uğur Gürses 🌞 (@ugurses) June 11, 2026

Mahfi Eğilmez: Asıl uygulanan faiz yüzde 40'ta kaldı

Usta iktisatçı Mahfi Eğilmez ise "TCMB faizi değiştirmedi. Bir süredir sadece ilan edip hiç uygulamadığı haftalık repo ihalesi ile borç verme faizini (politika faizi) yüzde 37'de, asıl uygulaması olan gecelik borç verme faizini de yüzde 40'ta bıraktı" ifadelerini kullandı.