MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI: MB faiz düşürdü mü, yükseltti mi? Faizler sabit mi kaldı?

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Orta Doğu'daki savaş yeniden alevlenirken, küresel ekonomiye ilişkin belirsizliklerin gölgesinde Merkez Bankası yılın dördüncü faiz kararını açıkladı.

TCMB Para Politikası Kurulu, haziran ayı toplantısında politika faizini yüzde 37'de sabit tutarken gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40'ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını da yüzde 35,5'te bıraktı.

Enflasyonda bozulma olursa ek adım gelecek

Karar metninde şu ifadelere yer verildi:

Yılın ilk aylarındaki yükselişinin ardından enerji fiyatlarının da etkisiyle nisan ayında artan enflasyonun ana eğilimi, mayıs ayında bir miktar gerilemiştir. Jeopolitik gelişmeler eşliğindeki belirsizlikler neticesinde enerji fiyatlarında oynaklık ve yüksek seyir sürmektedir. İlk çeyreğe ait veriler iktisadi faaliyetin yavaşlamaya devam ettiğini gösterirken, öncü veriler iç talepteki zayıf seyrin sürdüğüne işaret etmektedir. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir.

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Para politikası kararları enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alınmaktadır. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kurul enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu vurgulamıştır.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Beklentilere paralel geldi

Merkez Bankası ocak ayında 100 baz puanlık indirime giderek politika faizini yüzde 38'den yüzde 37'ye çekmişti. 9 aylık faiz indirim döngüsünü mart ayında sonlandıran TCMB faizi yüzde 37'de bırakmış, nisan ayında da pas geçmişti.

Morgan Stanley ve Goldman Sachs, Merkez'in sıkı finansal koşulları koruyarak politika faizini yüzde 37'de sabit tutacağını öngörmüş, ekonomistlerin tahminleri de faizin sabit bırakılacağı yönünde yoğunlaşmıştı.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 17'si politika faizinin sabit bırakılacağını, 3'ü 300 baz puan artırım yapılacağını tahmin etmişti. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 olarak hesaplandı.

Merkez Bankası bir sonraki faiz kararını 23 Temmuz 2026 tarihinde açıklayacak.