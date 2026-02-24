Ekonomistlerden 4. çeyrek için yüzde 3,7 büyüme beklentisi

Matriks Haber’in 4. çeyrek ve 2025 yılı ile gelecek dönem GSYH beklentileri anketi 15

ekonomistin katılımı ile sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin 2025 yılı 4. çeyrek dönemi için GSYH'ye ilişkin tahmini

çeyreklik bazda yüzde 0,5, yıllık bazda ise yüzde 3,7 büyüme yönünde oluştu.

2025’in ilk çeyrekte yüzde 2,5, ikinci çeyrekte yüzde 4,9 büyüme kaydedilirken, üçüncü

çeyrekte ise GSYH yüzde 3,7 artış olarak açıklanmıştı. Türkiye 2024 yılı 4. çeyrek

döneminde ise yüzde 3,2 büyümüştü.

2025 yılı 4. çeyrek GSYH için en yüksek ve en düşük tahminler bir önceki çeyreğe göre

yüzde 1,0 artış ve yüzde 0,5 düşüş, geçen yılın aynı çeyreğine göre ise yüzde 4,2 ve

yüzde 2,7 artış olarak gerçekleşti.

Minimum tahminler yüzde 3,8 ve yüzde 3,2

Ankette, 2025 yıl geneli için medyan beklenti yüzde 3,7 büyümeye işaret etti. Önceki

anket döneminde de ekonomistlerin 2025 yılı için büyüme medyan tahmini yüzde 3,4 olmuştu.

2025 yıl geneli için büyüme öngörülerinde maksimum ve minimum tahminler

ise sırasıyla yüzde 3,8 ve yüzde 3,2 oldu.

Türkiye 2024 yılı genelinde yüzde 3,2, 2023 yılında ise yüzde 5,0 büyümüştü. En son çift

haneli büyüme ise 2021’de yüzde 11,0 ile görülmüştü.

Ekonomistlerin 2026 yılı için medyan tahmini yüzde 4,0 büyüme yönünde oluştu. En

yüksek tahmin yüzde 4,3, en düşük tahmin ise yüzde 3,0 seviyesinde oluştu. Bir önceki

ankette 2026 yılı beklentisi yüzde 3,8 büyümeye işaret etmişti.

2 Mart'ta açıklanacak

2027 yılında büyüme oranının bir miktar daha artış kaydetmesi ve yüzde 4,4 seviyesinde

gerçekleşmesi bekleniyor. Büyüme için en yüksek tahmin veren ekonomist yüzde 5,0,

en düşük beklenti ileten ekonomist ise yüzde 4,0 tahmininde bulundu.

4. çeyrek GSYH verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2 Mart Pazartesi

günü saat 10.00'da açıklanacak