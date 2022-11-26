Elif Aslı Yıldız, sektör profesyonellerine seslenecek

Karma Grup tarafından düzenlenen Kalite ve Ürün Deneyimi Semineri, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Gıda Mühendisliği Bölümü ev sahipliğinde üniversitenin Maslak'taki yerleşkesinde gerçekleştirilecek. Seminerde, insan koku alma duyusunu simüle ederek çalışan, gıdada coğrafi orijini tespit edebilen ‘E-Burun’ da tanıtılacak.

Tüketici ve kalite algısı tartışılacak

Seminer hakkında bilgi veren Patiswiss Çikolata Ceosu Elif Aslı Yıldız, “Tüketici ve tüketici davranışları ile global trendlerinin odağa alındığı seminerde sektör profesyonellerin yanı sıra İstanbul Teknik, Ankara, Süleyman Demirel ve Okan üniversitelerinden akademisyenler de yer alacak. Seminerde, 'Tüketici satın alma sürecini ne etkiler?' sorusuna yanıt aranacak. Ürün Tasarımı, Tasarım Sürecinin Detayları, Ürün ve Kalite Kültürü, Duyusal Analiz Temel Bilgilendirme başlıklarında oturumlar gerçekleştirilecek. Katılımcıların tüketici ve kalite algısı için bir araya geleceği seminerde ben de konuşmacı olarak yer alacağım” dedi.