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Emeklilere zam hazırlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık. Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz" dedi.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Malet Konteyner Kent'te vatandaşlara hitap etti.

Emeklilikte yaşı bekleyen 2 milyon 250 bin kişinin sorununu çözdüklerini ifade eden Erdoğan, en düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, emeklilerin bayram ikramiyesini de 2 bin liraya çıkardıklarını söyledi.

Erdoğan, "Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz." dedi.