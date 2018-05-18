Emeklilerin umudu seçim beyannameleri

18 Mayıs 2018

Banka promosyonu ve bayram ikramiyesinin hayata geçirilmesinden memnuniyet duyan emekliler, intibak sorununun çözülmesi ve katkı paylarından muaf tutulmanın da aralarında bulunduğu taleplerinin de siyasi partilerin seçim beyannamelerinde yer almasını istiyor.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, "Banka promosyonu ve bayram ikramiyesi taleplerimizin hayata geçirilmesi memnuniyet verici. Ancak intibak sorununun çözülmesi ve emeklilerin katkı paylarından muaf tutulması gibi çözüm bekleyen birçok sorunumuz var. Siyasi partilerden seçim beyannameleri ya da bildirgelerinde bunlara yer vermelerini istiyoruz. Emeklilerimiz kadir, kıymet bilir. Kendisine uzatılan eli, gösterilen samimiyeti asla karşılıksız bırakmaz. Sorunlarının çözümü için yapılan çalışmaları, planlamaları, vaatleri de takdir etmesini her zaman bilir" ifadelerini kullandı.

"Emeklilik şartları ülkenin koşullarıyla uyumlu değil"

Ergün, 2000 öncesi SSK emeklilerin intibaklarının yapıldığını ve 1 Ocak 2013 itibarıyla intibak farklarının aylıklarına ilave edildiğini anımsatarak, 2000 sonrası emekli olanların da aynı kriterlere göre intibakları yapılıp emekliler arasında eşitliğin sağlanması gerektiğini söyledi.

Mevzuat değişikliğiyle 1 Ocak 2000 itibarıyla çalışmaya başlayanların yaş ve prim ödeme gün sayılarının yükseltildiğini hatırlatan Ergün, "Buna göre 4/a (işçiler) sigortalılar 7000-7200 prim ödeme gün sayısı, 4/b (Bağ-Kur) sigortalıları 9000 gün prim ödeme koşulu ile birlikte; kadın sigortalılar için 58 yaş, erkek sigortalılar için 60 yaş koşulu aranmaktadır. Kısmi aylığa hak kazanma koşullarında ise yaş koşulu 61 ve 63 olarak belirlenmiştir. Bu şartlar, ülkemizin çalışma koşullarıyla uyumlu olmadığından değiştirilmesi gerekmektedir." dedi.

Çalıştıkları dönemde yüzde 11-12 arasında sağlık primi ödeyen emeklilerden sağlık hizmeti almaları halinde değişik adlar altında (muayene ücreti, reçete bedeli, ilaç farkı ve ilave ücret) katkı payları alındığını belirten Ergün, emeklilerin kendileri için büyük bir yük olan sağlık katkı paylarından muaf tutulması gerektiğini söyledi.

"Emekliye büyümeden pay verilmeli"

SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının 6 aylık TÜFE oranında artırıldığını, memur emeklilerinin aylıklarına ise kamu sözleşmelerine göre zam yapıldığını anlatan Ergün, "Bu durum eşitlik kuralına aykırıdır. Yüzdeli zamlar, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan bir uygulamaya dönüşmüş, emekliler arasında makas büyümüştür. TÜFE artışı, emeklileri koruyan bir sistem olmadığından, yeni bir artış sistemi getirilmeli, emeklilere büyümeden pay verilmelidir." talebinde bulundu.

Ergün, emekliler harcamalarında yüzde 8-18 arasında KDV ve ÖTV öderken, emeklilere vergi iadesi karşılığı olarak yüzde 4-5 arasında ek ödemenin yapıldığını ifade ederek, ek ödeme oranlarının en az yüzde 8-9'a yükseltilmesini istedi.

Kaynak: AA